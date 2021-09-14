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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عالج الوسواس القهري في الصلاة بـ5 كلمات.. نصائح من مستشار المفتي

علاج الوسواس في الصلاة
علاج الوسواس في الصلاة

الوسواس القهري في الصلاة آفة يعاني منها كثير من المصلين، وهذا هو وعد الشيطان للمسلمين حتى يخرجهم من دينهم؛ فنجد البعض يلتبس عليهم عدد ركعات الصلاة والبعض يلتبس عليه في السجود وآخرين يلتبس عليهم هل جلس للتشهد ام لا وكذلك الأمر في الوضوء .

 

علاج الوسواس في الصلاة 

الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، اكد على ضرورة الدخول قبل الصلاة وذهنك خاليا من كل امور الدنيا حتى تكون خاشعا في صلاتك وإذا عارضك الوسواس في الصلاه سواء كنت ساجدا او راكعا او قائما فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو عدة مرات.

 

وأضاف عاشور، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه يستحب لكل مسلم الإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في كل الأوقات حتى يبعد عنه وساوس الشيطان .

 

ونصح مستشار المفتي كل من يعاني من الوسواس بالإكثار من الذكر قبل الصلاة حتى يتهيأ القلب للصلاة واستحضار عظمة الله عز وجل . لافتا الى ضرورة البدء بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام مباشرة ففيه من الفضل الكثير فهو يساعدك على الخشوع والتغلب على وساوس الشيطان .

 

وقال عاشور اذا شك احد في الصلاة في عدد الركعات عليه ان يبني على العدد الأقل فإذا كان شك هل ادى ثلاث ركعات ام ركعتين فعليه ان يبني على ركعتين ويأتي بالثالثه ثم الرابعة وهكذا في السجود هل سجدة ام سجدتين ، فأن تزيد افضل من ان تكون الصلاة منقوصة .

 

وتابع: عليك بغض البصر عما يلهي فإذا كنت ممن يشعرون بالخشوع مع إغماض العينين فلا بأس ولا ترفع بصرك الى السماء ولكن انظر موضع سجودك اذا كنت قائما ، وانظر الى قدمك اذا كنت راكعا واذا كنت جالسا للتشهد فانظر ال حجرك او موضوع سجودك .

الوسواس في الصلاة علاج الوسواس فى الصلاة تكبيرة الإحرام الخشوع

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