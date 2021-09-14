تنسيق الجامعات 2021.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

تزداد معدلات البحث عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 حيث يتصدر محركات البحث على جوجل نظرًا لحرص العديد من طلاب وطالبات تنسيق الجامعات 2021 المرحلتين الأولى والثانية على التعرف على نتيجة تقليل الاغتراب 2021 خاصة بعد انتهاء مرحلة تسجيل تقليل الاغتراب 2021 عبر موقع التنسيق الإلكتروني أمس الأحد 12 سبتمبر 2021.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب

فحرص "صدي البلد" علي تقديم رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021 ، الذي يبحث عنها آلاف الطلبة والطالبات حملة الشهادة الثانوية العامة ، والراغبين في التحويل من جامعة إلى أخرى حيثُ محل إقامتهم، ومن المُقرر ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2021 خلال الساعات المُقبلة والتي ينتظرها الطلاب على أحر من الجمر لمعرفة جامعتهم.

عدد الطلاب الذين سجلوا رغبات تقليل الاغتراب

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة أن 82 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب .

وأضاف السيد عطا، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق اضغط هنا ، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية مستمرة في استقبال الطلاب لمساعدتهم في تحويل تقليل الاغتراب، مُوجهًا بضرورة استمرار التزام جميع الطلاب بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يُسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المُنظمة للعمل بهذه المعامل.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2021، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق اضغط هنا .

وفي الوقت الحالي، يسجل لينك نتيجة تقليل الاغتراب أكثر عمليات البحث التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات عن لينك تقليل الاغتراب، حتى يستطيعوا الإطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب فور ظهورها، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تقليل الاغتراب

تُعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 ، بعد فرز الرغبات وترتيب الطلاب الراغبين في التحويل وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي، كما أن التحويلات تجرى إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري أو الوساطة أو المحسوبية، وفي وقت سابق أعلنت وزارة التعليم العالي أنه ستكون هناك مرحلة تقليل اغتراب أخرى لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الحكومية 2021.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021

يبحث العديد من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الراغبين بالتحويل لكلية مناظرة أو غير مناظرة في نطاقهم الجغرافي عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021 ، لينك مباشر حتى يتمكنوا من متابعة إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021 والذي من المقرر ظهوره خلال الأيام القليلة القادمة، ويمكن الدخول على رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021 حيث اعلنت وزارة التعليم العالي في اليوم الثاني من انطلاق تسجيل تقليل الاغتراب عن تسجيل نحو 65 ألف طالب راغبين في التحويل إلى كلية في نظاقهم الجغرافي.

التحويل إلى كلية غير مناظرة:

- بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية:

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلي:

حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب موجه)، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات (إن وجدت).

التحويل إلى كلية مناظرة:

– يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا فى النطاق الجغرافى (أ)، وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل.

- في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ)، ومثال لذلك فى القاهرة الكبرى خمسة كليات للهندسة (القاهرة - عين شمس - حلوان - المطرية - شبرا)، والحد الأدنى للقبول بها مثلا فى الشهادة العربية من الكويت (392 و391 و390 و388 و387) درجة فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل فى الحد الأدنى (387 درجة)، وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل.

بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب فى الكليات التى تطبق نظامى القبول (الانتظام- الانتساب الموجه) فيتم مراعاة ما يلى:

- الحالة الأولى:

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب، فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لما يلي:

– إذا كان الطالب حاصلاً على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتظام).

– إذا كان الطالب حاصلاً على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتساب الموجه).

- الحالة الثانية:

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتساب موجه) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب، فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقاً لنظام الانتظام.