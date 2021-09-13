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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. إصابة ملك قورة بـ كورونا..وأحمد فهمى وهنا الزاهد يثيران الجدل

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها معلومات جديدة عن زوج المطربة اصالة وسخرية هنا الزاهد واحمد فهمى.

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما
أثار الفنان أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد حالة من الجدل الواسع عبر صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ودخلا الثنائى فى سجال ساخر.

قالت هنا الزاهد: "الحمد لله على كل شيء"، ليرد أحمد فهمى على تعليقها بطريقة ساخرة قائلا: “فى إيه يا بنتى هو إحنا انفصلنا وأنا مش عارف؟”.

 

ملك قورة تعلن إصابتها بـ كورونا
شاركت الفنانة ملك قورة عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، إيجابية المسحة الخاصة بفيروس كورونا، معلنة إصابتها بـ كوفيد19.

وطالبت الجمهور بالدعاء لها، وكل من خالطها بالذهاب لإجراء التحاليل اللازمة

 

بعد إعلان زواجها.. عدد زيجات أصالة وأسرار أزماتها مع أنغام وشقيقتها
أثارت الفنانة أصالة حالة من الجدل بعد الاعلان عن زواجها الرابع من الشاعر العراقى فائق حسن مما دفع العبض لانتقادها خاصة انه الزواج الرابع بالنسبة لها كما دافع عنها عدد كبير من النجوم والذين يرون ان من حقها ان تتزوج وباركوا زواجها عبر حساباتهم المختلفة سواء على انستجرام او تويتر او فيسبوك.

لديه ولد وبنت.. 5 معلومات عن فائق حسن زوج أصالة الجديد .. خاص
يكشف صدى البلد معلومات جديدة عن فائق حسن ، زوج الفنانة أصالة والتي أعلنت رسميا عن زواجهم أمس .

ومن أبرز المعلومات عن فائق حسن :

طليقته اسمها الحقيقي خوله حامد وشهرتها مارتا حامد حيث أطلق عليها هذا الأسم بعد مشاركتها الفنان ماجد المهندس لفيديو كليب .

 

تامر حسنى يحيى حفلا بالاسكندرية في 6 أكتوبر
يحيى المطرب تامر حسنى حفلا غنائيا يوم 6 اكتوبر فى مدينة الاسكندرية وتحديدا فى جامعة فاروس.

ويشدو تامر حسنى بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره ولعل من ابرز هذه الاغانى “عيش بشوقك” و"صعبة" و “بحبك”.

 

بعد منعه من الغناء .. «الموسيقيين» تكشف مصير تظلم حسن شاكوش
قال أحمد رمضان - سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، إن النقابة سوف تجتمع غدا الثلاثاء 14 سبتمبر، وسوف تنظر في التظلم الذي تقدم به مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد سحب تصريح الغناء منه ومنعه من الغناء، ومنها سوف يتشكل لجنة للنظر في هذا التظلم.

 

سلبية مسحة المخرج طارق العريان بعد إصابته بفيروس كورونا.. خاص
علم “صدى البلد” أن المخرج طارق العريان أجرى مسحة طبية منذ أيام حيث جاءت نتيجة المسحة سلبية ليتأكد من تعافيه تماما من فيروس كورونا.

احمد فهمي هنا الزاهد ملك قورة أصالة فائق حسن تامر حسني حسن شاكوش طارق العريان

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