د. علاء الشال يكتب: جبر الخواطر عبادة منسية

جملة نسمعها كثيرا في حياتنا اليومية ولكننا لا نركز كثيرا مع معناها ،عبادة منسية في زمن طغت فيه المادة على كل مفاصل الحياة ، ف"جبر الخواطر على الله" وهو عبادة منسية وسلوك إنساني راقي يفتقده الكثير

ياسادة ،إننا لن نسع الناس بأموالنا فالمال أغلى من الولد والزوجة عند البعض، ولكن يكفي المحتاج منك كلمة حانية او نظرة رقيقة ،فإن لم تعطِ فلا تتهكم ، وإن لم تعِن فلا تذم

جبرخاطر المساكين عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه، ولقد حث الإسلام على هذا في سورةٍ كاملة تحمل معناه"سورة الماعون "أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)" سورة الماعون

ف قوله: (يَدُعُّ الْيَتِيمَ): يدفعه.

وقوله: (وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ) أي لا يحثّ غيره على إطعام المحتاج من الطعام.

وقوله: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) يقول: ويمنعون الناس منافع ما عندهم، وأصل الماعون من كلّ شيء منفعته

وفي قوله تعالى: { فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} سورة الضحى9-10 ، أجمل تطييب للخاطر وأرقى صورة للتعامل.

قال ابن قدامه -رحمه الله-: “وكان من توجيهات ربنا -سبحانه وتعالى- لنبيه -صلى الله عليه وسلم، فكما كنت يتيماً يا محمد -صلى الله عليه وسلم-، فآواك الله، فلا تقهر اليتيم، ولا تذله، بل: طيب خاطره، وأحسن إليه، وتلطف به، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك، فنهى الله عن نهر السائل وتقريعه، بل: أمر بالتلطف معه، وتطييب خاطره، حتى لا يذوق ذل النهر مع ذل السؤال”.

ومن النماذج المشرقة في حياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم جبره لخواطر الفقراء فلقد أتوا رسول الله "وقالوا : يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: “أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ» رواه مسلم.

إن مراعاة أحوال الناس ونفوسهم وجبر خواطرهم،يدل على السلوك المتحضر والخلق الحسن

فما يمنع الإنسان من الشراء من إنسان عفيف يتجول في حر الشمس بحثا عن لقمة عيش حلال، ماأروع ان تشتري منه وإن كانت بضاعته لاتعجبك اجبر بخاطره لو عرض عليك واجعلها صدقة

ما المانع أن يركب معك في سيارتك أحدالناس ممن أكل الزمن جسده وعقله ،ولن يكلفك هذا الأمر الكثير؟

مايمنع الإنسان أن يرفع يده بالدعاء لمريض في مستشفى يراه عاجزاً ضعيفاً وكان المفترض أن تساعده ولكن مامعك شئ

اجبروا خواطر من يقفون على أبوابكم ويسألونكم، اقضوا لهم ما يريدون ،فإن لم تقدروا على هذا فكلمة رقيقة ووعد مقرون بمشيئة الله أن تحاول

وقديماً قالوا: “من سَارَ بينَ النَّاسِ جابرًا للخَواطرِ أدركَه اللهُ في جَوفِ المَخاطرِ”.

وغداً يأتي على الإنسان يوم يرى أثر دعوة له من فقيرأو أرملة

جبر الله خاطركل من جبر خاطر الناس،وقضى لكل محتاج حاجته ورحم عباداً واسوا الفقراء والمساكين

