إطلاق iphone 13 رسمياً .. اعرف سعره و مواصفاته | صور

كشفت شركة Apple الأمريكية الآن النقاب عن آيفون 13 بمقرها الرسمى بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية “أونلاين” عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، و يتابعه أكثر من 2.5 مليون شخص.

والهاتف الجديد هو الترقية الأفضل من شقيقه الأكبر آيفون 12، وياتى بعدة ألوان مبهجة ترضي أذواق المستخدمين.





جاء iphone 13 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr، مع ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة لحمايتها، بسرعة تحديث 12 هيرتز فى الثانية، و إضاءة أقوي بنسبة 28%، مع حواف معدنية و واجهتين من الزجاج المقوي.

كما تم تزويد آيفون 13 بمعالج معالج A15 الجديد الأقوى فى العالم، و الأسرع بنسبة 30% من المعالج السابق، و هو قادر على تنفيذ ١٥.٨ تريليون عملية في الثانية.

بالإضافة لأداء جبار فى الألعاب عالية المتطلبات، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت.





و لمحبي التصوير يمتلك الهاتف جيل جديد من الكاميرات بمستشعر ضوء جديد، مما يوفر أداء محسن فى التصوير الليلي، من خلال 2 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار في الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

مع إضافة جديدة للكاميرا وهى Cinematic mode، لعزل الشىء الذى يتم تصويره أمام الكاميرا حتى أثناء الحركة.





يعمل iphone 13 بنظام تشغيل ios 15 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكي واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.

كما يعمل الآيفون الجديد بميزة الشاحن المغناطيسي MagSafe من خلال لصق الشاحن على ظهر الهاتف، ليتم شحن الهاتف مباشرةً، ويعمل مع أى غطاء مهما كان نوعه، وتتيح هذه القطعة شحن جهازين في وقت واحد.

جاءت البطارية



يدعم iphone 13 مقاومة الماء، كما يمكنك الحصول عليه فى 5 ألوان هي الأحمر والأسود والأزرق الوردي والأبيض.

سعر آيفون 13

سيكون الهاتف متاح للحجز فى 16 أكتوبر الجاري، و بالمنافذ الرسمية بدءاً من 23 اكتوبر، بسعر يبدأ بسعر 799 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 12500 جنيه مصرى.