بمعالج قوي ومواصفات مميزة.. هونر تستعد لإطلاق هاتفها الجديد Play 20 Pro

تستعد شركة Honor هونر الصينية، لإطلاق هاتف ذكي جديد من فئة الهواتف المتوسطة، المفضلة بالنسبة للشباب حول العالم، حيث السعر المناسب والإمكانات المميزة، حيث سيحمل الهاتف اسم Play 20 Pro، والمتوقع أن يتم إطلاقه قريباً.

كشفت أحدث التسريبات عبر الموقع الصيني الشهير ويبو Weibo، أن هاتف هونر المرتقب Play 20 Pro ، سيأتى بمواصفات رائعة، حيث المعالج القوي من إنتاج شركة ميديا تك، بالإضافة إلى الشاشة المميزة، وتقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني.

وسيتميز هاتف هونر Play 20 Pro، بشاشة من نوع OLED، والتى تأتي بقياس 6.5 بوصة، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، مع مجموعة كبيرة للألوان من سلسلة P3، التى أصبحت أكثر شيوعاُ حول العالم.

ولمحبي التصوير، فإن هاتف Play 20 Pro من هونر، سيحتوي على كاميرا رباعية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع والتى تأتي بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

وسيتم تشغيل الهاتف القادم من هونر Play 20 Pro، بمعالج من نوع Helio G80، من إنتاج شركة ميديا تك، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.

وسيحتوى الهاتف الذكي Play 20 Pro، على بطارية تبلغ سعتها 3800 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

كما تم نشر صورة لهاتف هونر الآخر Honor Play5 5G، حيث من المتوقع أن يكون تلميحاً أن الهاتف الذكي القادم Play 20 Pro، سيأتي بتصميم مطابق، كما أن الموصفات التى تم تسريبها تأتى مشابهه بشكل كبير بالفعل لهاتف هونر Play5 5G، مع اختلاف فى المعالج، حيث يأتي هاتف Play5 5G بمعالج من نوع Dimensity 800U، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقوة أكبر، حيث تبلغ 66 واط.