تتفوق على أبل وشاومي.. هونر تصبح ثالث أكبر صانع للهواتف الذكية في الصين

استطاعت شركة هونر Honor، أن تتخلص من القيود التي تواجهها شركتها الأم هواوي نتيجة الحظر الأمريكي المفروض عليها، وأن تثبت تفوقها كشركة مستقلة لتصبح هونر ثالث صانع للهواتف الذكية في الصين.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، نشرت شركة أبحاث السوق CINNO Research، تحليلها لسوق الهواتف الذكية في الصين، وتظهر الأرقام شركة صاعدة جديدة وهي هونر.

وأوضح التقرير أن الشركة المستقلة حديثا صعدت إلى المركز الثالث في سوقها المحلية بمبيعات بلفت 4 ملايين هاتف ذكي في شهر يوليو المنصرم، متجاوزة بذلك نظيرتها شاومي Xiaomi، التي بلغت حصة مبيعاتها (3.9 مليون هاتف)، ومنافستها الأمريكية أبل، والتي باعت حوالى 3 ملايين هاتف.

هواتف هونر Honor Magic3

بينما احتفظت شركة أوبو Oppo، بالصدارة كـ أكبر صانع للهواتف الذكية في الصين، حيث قامت ببيع 5.6 مليون هاتف.

وقد نمت مبيعات شركة فيفو vivo، حيث زادت مبيعاتها لتصل إلى 5.3 مليون هاتف، ومع ذلك، كانت نسبة الزيادة خلال هذا الشهر متواضعا نسبيا على أساس سنوي.

وشهدت الدولة الآسيوية إطلاق 26 طرازا جديدا فقط، بانخفاض 38.1٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وتأتي هذه النماذج مزودة بتقنية 5G فقط.

هواتف أندرويد جديدة في سبتمبر لمنافسة آيفون 13

ومن المقرر أن تطلق الشركات الصينية أجهزة جديدة في سبتمبر الجاري، لمنافسة هواتف آيفون 13 المنتظرة، والتي ستعلن عنها أبل رسميا في 17 سبتمبر.

وعند الحديث عن هواتف 5G، تمكنت الشركات الصينية من شحن ما يقرب من 29 مليون جهاز بشبكات الجيل الخامس، منها ما يقرب من 23 مليونا بقدرات الجيل التالي، وزاد إجمالي الشحنات بنسبة 28.6٪، ولكن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن سوق هواتف 5G قد زاد بنسبة 79.6٪ خلال العام الحالي.

ويصل العدد الإجمالي للأجهزة التي تدعم تقنية 5G الآن إلى 400 مليون، وهذا أكثر من جميع مستخدمي الهواتف في الأسواق الضخمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا.