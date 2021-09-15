أخبار التكنولوجيا| كل ما جاء في مؤتمر إطلاق هواتف iPhone 13.. وفيسبوك تسمح لـ"القوائم البيضاء" بخرق قواعد الشبكة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.
مفاجآت آبل.. كل ما جاء في مؤتمر إطلاق هواتف iPhone 13.. سعر ومواصفات
أعلنت شركة آبل الأمريكية اليوم عن مؤتمرها الأضخم هذا العام، والذي يضم عددا من المنتجات المهمة على رأسها هواتف iPhone 13 ، وكذلك الساعة الذكية Apple Watch Series 7 و أجهزة الآيباد والأيباد ميني الجديدة ، وفيما يلي يعرض موقع صدى البلد مواصفات وأسعار المنتجات التي أعلنت عنها الشركة .
رسمياً ظهور iphone 13 mini .. السعر و المواصفات | صور
طرحت شركة Apple الأمريكية الآن أصغر هواتفها الذكية حجماً لهذا العام، وهو iphone 13 mini من مقرها الرسمي بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية “أونلاين” عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، مثلما حدث العام الماضي، والذي يأتي في عدة ألوان متنوعة.
إطلاق iphone 13 رسمياً .. اعرف سعره و مواصفاته | صور
كشفت شركة Apple الأمريكية الآن النقاب عن آيفون 13 بمقرها الرسمى بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية “أونلاين” عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، و يتابعه أكثر من 2.5 مليون شخص.
شاهد حدث إطلاق هاتف iphone 13 مباشرة
يتابع الملايين حول العالم حدث إطلاق الهاتف الذكي الأكثر شهرة آيفون، حيث سيتم إطلاق سلسلة هواتف آيفون 13 بالكامل، من داخل مقر الشركة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
آبل تطلق iPhone 13 Pro.. تعرف على السعر و المواصفات | صور
كشفت رسمياً شركة Apple الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، الآن عن تحفتها الجديدة لهذا العام iPhone 13 Pro من مقرها بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.
رسمياً إطلاق أيفون 13 برو ماكس تعرف على السعر و المواصفات | صور
كشفت رسمياً شركة Apple الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، الآن عن أيقونتها الأكبر حجماً و الأقوي بين هواتفها iPhone 13 Pro Max بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.
نفس الشكل بلون جديد .. آبل تعلن رسميا عن ساعة Apple Watch 7 .. صور
أعلنت شركة آبل الأمريكية عن ساعتها الجديدة Apple Watch 7 والتى جاءت بنفس الشكل السابق، و لكن بلون جديد هو الأخضر، ولكن بإطار أنحف و حجم اكبر، مع عدد من الميزات الرائعة والجديدة.
يدعم Apple Pencil.. رسميا جهاز iPad Mini من آبل بمواصفات خارقة .. سعر ومواصفات
أعلنت شركة آبل الأمريكية رسميا عن جهاز iPad Mini آيباد مينى الجديد لهذا العام ، والذي يأتي بهيكلة جذرية في ميزاته ومواصفاته، حيث قامت آبل بإجراء تعديلات جذرية عليه.
أسرع 6 مرات من أي جهاز أندرويد.. آبل تعلن رسميا عن جهاز آيباد الجديد.. سعر ومواصفات
أعلنت شركة آبل الأمريكية منذ قليل عن مؤتمرها الأضخم هذا العام، ؤتمر هواتف iPhone 13 ، وأعلنت الشركة رسميا عن جهازها الآيباد iPad والآيباد ميني iPad mini لهذا العام.
تضم رجال أعمال وسياسيين.. "فيسبوك" تسمح لـ"القوائم البيضاء" بخرق قواعد الشبكة
كشفت تقارير عن وضع شركة فيسبوك، نظام خفى يعرف بـ" XCheck " أو " القوائم البيضاء" والتي يتم تخصيصها لفئة سرية بارزة من الشخصيات مسموح لهم بخرق قواعد النظام الأساسي.
سامسونج تطلق رسمياً تحفتها الجديدة Galaxy M22 .. سعر ومواصفات
أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية رسمياً هاتف جديد ضمن سلسلة هواتفها الذكية "M"، والذي يحمل اسم Galaxy M22، بشاشة مميزة تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتز في الثانية، فى ألمانيا، على أن يتم إطلاقه للأسواق العالمية فى الأيام القليلة القادمة.
بسعر رخيص .. نوكيا تطلق رسمياً هاتفي Nokia G10 و Nokia C01 Plus
أطلقت شركة نوكيا رسمياً هاتفي Nokia G10 و Nokia C01 Plus ، بسعر رخيص يبدأ بـ 1200 جنيه مصري، بالرغم من البطارية الكبيرة، والمواصفات المميزة التى حصل عليها الهاتفين، مثل الشاشة التى تأتى بجودة HD+، والمعالج من شركة ميديا تك، ومساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة.
بالخطوات .. ما لا تعرفه عن الأساليب التكنولوجية لضمان سلامة الألبان
تمر عملية تصنيع وتعبئة منتجات الألبان بمصانع الألبان الكبرى بعدة مراحل تقنية ذات رقابة صارمة ولا تمسها يد أي عامل بالمصنع وتتم كلها عبر مراحل آلية معقمة للحفاظ على جودة المنتجات وضمان سلامتها.
بمواصفات جبارة.. هواوي تطلق رسمياُ سلسلة لاب توب MateBook
أطلقت شركة هواوي الصينية رسمياً أحدث سلسلة من أجهزة اللاب توب الخاصة بها، والتى تتضمن لاب توب MateBook 13s و MateBook 14s، للأسواق الصينية، بمواصفات مميزة من حيث الوزن الخفيف ومعدل التحديث المرتفع للشاشة، على أن يتم إطلاقها تباعاً للأسواق العالمية.