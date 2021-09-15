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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| السعودية تغير سياسة المخالفات المرورية.. أوفر برايس على نيسان صني وفيات تيبو.. ظهور سكودا سلافيا موديل 2022

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا و تقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

السعودية تغير سياسة المخالفات المرورية داخل المملكة

أعلنت الإدارة العامة للمرور داخل المملكة العربية السعودية ، تغيرات في سياسة المخالفات المرورية وآلية استخلاصها ، و اعتمادها على نظام التنفيذ الجديد والذي سيطبق ضد المخالف يلزمه بسداد قيمة المخالفة خلال فترة زمنية محدّدة.

 

ظهور سكودا سلافيا موديل 2022 الموجهة للسوق الهندي

أعلنت شركة سكودا العالمية استعدادها لطرح السيارة سكودا سلافيا  Slavia موديل 2022 الموجهة للسوق الهندي ، خلال نهاية العام الجاري.

 

تتويج السعودي صالح السيف بلقب رالي إيطاليا لفئة T4

تم الإعلان عن تتويج البطل السعودي صالح السيف بلقب الجولة الثامنة من بطولة العالم للراليات الباها المقامة في إيطاليا ضمن فئة T4, حيث تمكن من خطف الصدارة في اليوم الأول .

 

للمرة الثانية .. اوفر برايس على فيات تيبو فى مصر

اعلن الوكيل المحلى للعلامة الايطالية فيات عن طراز تيبو الشهير موديل 2021 ، منذ فترة كبيرة ، وشهد أقبال كبير من قبل المواطنين ، مما ادى إلى ظهور اوفر برايس عليه ، من قبل التجار والموزعين .

 

للنشر 7ص... تصل لـ 10 الأف جنيه .. اوفر برايس على نيسان صنى 2022

وصل مؤخرا طراز صنى من الصانع الياباني نيسان موديل 2022 ، والذى شهد اقبال كبير عليه ونجاحات داخل السوق المصرى ، مما أدى الى زيادة سعرية غير رسمية كأوفر برايس عليه .

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