أخبار السيارات| السعودية تغير سياسة المخالفات المرورية.. أوفر برايس على نيسان صني وفيات تيبو.. ظهور سكودا سلافيا موديل 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا و تقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

أعلنت الإدارة العامة للمرور داخل المملكة العربية السعودية ، تغيرات في سياسة المخالفات المرورية وآلية استخلاصها ، و اعتمادها على نظام التنفيذ الجديد والذي سيطبق ضد المخالف يلزمه بسداد قيمة المخالفة خلال فترة زمنية محدّدة.

أعلنت شركة سكودا العالمية استعدادها لطرح السيارة سكودا سلافيا Slavia موديل 2022 الموجهة للسوق الهندي ، خلال نهاية العام الجاري.

تم الإعلان عن تتويج البطل السعودي صالح السيف بلقب الجولة الثامنة من بطولة العالم للراليات الباها المقامة في إيطاليا ضمن فئة T4, حيث تمكن من خطف الصدارة في اليوم الأول .

اعلن الوكيل المحلى للعلامة الايطالية فيات عن طراز تيبو الشهير موديل 2021 ، منذ فترة كبيرة ، وشهد أقبال كبير من قبل المواطنين ، مما ادى إلى ظهور اوفر برايس عليه ، من قبل التجار والموزعين .

وصل مؤخرا طراز صنى من الصانع الياباني نيسان موديل 2022 ، والذى شهد اقبال كبير عليه ونجاحات داخل السوق المصرى ، مما أدى الى زيادة سعرية غير رسمية كأوفر برايس عليه .