أنباء عن سقوط صاروخي كوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية لليابان

أدان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه البحر، واصفًا إياه بأنه عمل "شائن".

فيما ذكر وزير الدفاع الياباني نوبي كيشي، أنه يعتقد أن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية سقطت في المنطقة الاقتصادية اليابانية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، في مؤتمر صحفي، إن الصواريخ ربما طارت "بطريقة شاذة" دون الخوض في التفاصيل.

فيما أشار خفر السواحل في اليابان إلى أنه يعتقد أيضًا أن الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية.

وكانت كوريا الشمالية نفذت، اليوم الأربعاء، تجربة إطلاق صاروخين بالستيين باتجاه البحر، وفقا لما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية المسلحة نوويا أطلقت "صاروخين بالستيين غير محددين" من منطقة وسطها الداخلية باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وأضافت أن "وكالتَي الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلا مفصلا" دون كشف تفاصيل عن مدى الصواريخ على الفور.

فيما أعلن خفر السواحل الياباني، أنه من المحتمل أن تكون كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا، حسبما ذكرت وكالة "كيودو".

وجاء الإطلاق أيضًا فيما يجري وزير الخارجية الصيني زيارة لسول وبعد أيام من إعلان بيونج يانج أنها اختبرت بنجاح صواريخ كروز بعيدة المدى الجديدة.

وردًا على ذلك أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إجراء أول تجربة صاروخية ناجحة تحت الماء.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان إن الرئيس مون جي إن، شاهد اختبار صاروخ باليستي محلي الصنع أُطلق من غواصة بعد ظهر الأربعاء.

ولفتت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيانها إلى أن الصاروخ الذي تم إطلاقه من غواصة تزن 3000 طن، طار مسافة محددة مسبقًا قبل أن يصيب هدفًا محددًا.

