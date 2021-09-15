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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. سلم نفسه للسجن بعد 30 عاما.. والقبض على رجل يحاول تهريب 200 سحلية إلى مصر

سحلية
سحلية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.  

 

بعد هروبه 30 عاما.. عجوز يسلم نفسه للشرطة لتنفيذ حكم ٣ سنوات
قالت السلطات الأسترالية، إن رجلاً يبلغ من العمر 64 عاما سلم نفسه للشرطة، بعد هروبه من سجن أسترالي قبل نحو 30 عاماً، وكانت الشرطة في جولات بحث مستمرة عنه طوال الفترة السابقة.

 

سعر الواحدة 500 دولار.. القبض على رجل يحاول تهريب 200 سحلية إلى مصر
ألقت قوات الأمن الصومالية القبض على رجل يحاول تهريب حوالي 200 سحلية إلى مصر، وتم اعتقاله داخل المطار واقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق معه.

 

أكبر تجربة في العالم..اختبار دم يكشف 50 نوعا من السرطان
تبدأ هيئة الصحة الوطنية التابعة للدولة في بريطانيا أكبر تجربة في العالم لاختبار دم من إنتاج شركة غريل يمكن استخدامه في اكتشاف أكثر من 50 نوعاً من السرطان قبل ظهور الأعراض.

 

شركة أمريكية تستعد لأول رحلة إلى الفضاء بطاقم من المدنيين
يقود جاريد أيزاكمان، المؤسس الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية «شيفت فور بايمنتس»، 3 رفاق مبتدئين في أول رحلة إلى الفضاء، طاقمها بالكامل من المدنيين.
 

صدى البلد الموضوعات اثارت الجدل حول العالم اهم الاخبار

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