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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح أول مركز خدمات مجتمعية بقرية الشامية بمركز ساحل سليم

محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح أول مركز خدمات مجتمعية بقرية الشامية

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ، أول مركز خدمات مجتمعية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم لاستقبال شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم بخصوص الخدمات المقدمة لهم وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد . 

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رافقه خلال الجولة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم  وقيادات شركة مياه الشرب وبعض اهالى القرية .
 

 بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد مركز الخدمات والتقى بالعاملين به واستمع الى شرح للخدمات التى يقدمها المركز للمواطنين والتقى ببعض الاهالى واستمع الى طلباتهم وابرز الخدمات التى يقدمها لهم مركز الخدمات المجتمعية التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى .


وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار ان المركز يعتبر أول مركز خدمات مجتمعية لاستقبال شكاوى المواطنين والرد على كافة استفساراتهم الخاصة بالمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وتوعيتهم بأهمية المشروعات وكيفية الحفاظ عليهم والاستخدام الأمثل لإطالة العمر الافتراضي للمشروع وتحقيق أكبر استفادة .


ووجه محافظ أسيوط ، رئيس شركة المياه بالتوسع فى انشاء المراكز الخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتوعية المواطنين وتلقى طلباتهم وشكواهم والرد عليها لتحقيق التواصل المجتمعى مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم .


وأعلن المحافظ عن استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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