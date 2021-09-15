بطلان الفصل.. تأجيل دعوى الطالب المتحرش بزميلته فى حلوان

قررت محكمة القضاء الاداري، تأجيل دعوى بطلان فصل الطالب متهم بالتحرش بزميلته بجامعة حلوان، إلى 25 سبتمبر الجارى.
وقال الطالب فى دعواه إنه نسب إليه مع زميلاته ارتكابهما مخالفة تأديبية بانهما خرجا علي مقتضي الواجب والقوانين واللوائح لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.
وأحالت الجامعة الطالبين إلي مجلس التاديب الطلابي الابتدائي وقد انعقد المجلس المذكور بجلساته علي النحو الموضح بمحاضر جلساتها في غيبة الطالب ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون إخطاره.
أصدر مجلس التأديب الابتدائي شهر يونيو الماضي ، قرارًا غيابيا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون أن يتم إخطار الطالب بقرار مجلس التأديب، وقد انعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتقدم لها الطالب، واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.
حتي فوجيء الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بصدور القرار المشار إليه، وتقدم بطلب تظلم علي القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التاديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين، وصدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه، وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه، وتقديم الأدلة علي نفيها، فلم تسمع أقواله ولم تتح له الفرصة في تقديم شهود النفي، مما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.