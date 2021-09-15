بطلان الفصل.. تأجيل دعوى الطالب المتحرش بزميلته فى حلوان

قررت محكمة القضاء الاداري، تأجيل دعوى بطلان فصل الطالب متهم بالتحرش بزميلته بجامعة حلوان، إلى 25 سبتمبر الجارى.

وقال الطالب فى دعواه إنه نسب إليه مع زميلاته ارتكابهما مخالفة تأديبية بانهما خرجا علي مقتضي الواجب والقوانين واللوائح لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.





وأحالت الجامعة الطالبين إلي مجلس التاديب الطلابي الابتدائي وقد انعقد المجلس المذكور بجلساته علي النحو الموضح بمحاضر جلساتها في غيبة الطالب ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون إخطاره.





أصدر مجلس التأديب الابتدائي شهر يونيو الماضي ، قرارًا غيابيا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون أن يتم إخطار الطالب بقرار مجلس التأديب، وقد انعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتقدم لها الطالب، واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.



حتي فوجيء الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بصدور القرار المشار إليه، وتقدم بطلب تظلم علي القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التاديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين، وصدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه، وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه، وتقديم الأدلة علي نفيها، فلم تسمع أقواله ولم تتح له الفرصة في تقديم شهود النفي، مما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.