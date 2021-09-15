الصحة: لا يوجد أي سند علمي للحصول على جرعة تعزيزية من لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة توفر التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا لـ المحافظات، موضحًا أنه تم توفير 1.3 مليون جرعة لـ المحافظات أمس.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الوزارة ستقوم بإرسال لقاحات جديدة قبل الانتهاء من تطعيم المواطنين بالجرعات التى تم إرسالها للمحافظات.



ولفت إلى أن الوزارة قامت بإطلاق حملة معًا نطمئن وتم تجهيز مراكز الشباب بالمحافظات لاستقبال المواطنين.



وأشار إلى أن ما يثار عن الجرعة تعزيزية ليس بسند علمي، والوزارة تسير بتعليمات منظمة الصحة العالمية، معلقًا :" لا يوجد أى سند علمى للحصول على جرعة تعزيزية من لقاح كورونا".



وكشف أن الوزارة على اتم الاستعداد للتعامل مع الموجة الرابعة لـ كورونا، جميع المستشفيات بها جميع الأدوية وجاهزة.



وتابع أن هناك 10 مستشفيات عزل فقط على مستوى الجمهورية، ولكن فى حالة الاحتياج لـ أي مستشفى سيتم ضمها.

بشرى سارة من الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا بواقع 400 ألف إصابة الأسبوع الماضي.

وحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية، فإنه تم الإبلاغ عن حوالي 4 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل أول انخفاض كبير في الإصابات الجديدة منذ أكثر من شهرين.

وفي الأسابيع الأخيرة، كان هناك حوالي 4.4 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في تحديث أسبوعي صدر أمس الثلاثاء، قالت الصحة العالمية إن كل منطقة في العالم شهدت انخفاضًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالأسبوع السابق.

كما أكدت الصحة العالمية أن معدل وفيات كورونا تراجع عالميا باستثناء أفريقيا حيث ارتفعت بنسبة 7%.

وتم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة في الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وإيران وتركيا، وتم الإبلاغ عن متغير دلتا شديد العدوى في 180 دولة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الأطفال والمراهقين لا يزالون أقل تضررًا من كورونا مقارنة بالبالغين، مضيفة أن وفيات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا بسبب الفيروس تمثل أقل من 0.5٪ من الوفيات العالمية.