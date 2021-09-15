عاجل
فتاوى تشفي الصدور ..علاج السرحان والسهو أثناء الصلاة.. حكم الذهاب لشيخ طلباً للرقية الشرعية.. 25 فائدة تحدث لك فى الدنيا بسبب الصدقة.. طريقة سهلة وبسيطة لقضاء الصلوات الفائتة بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية ضمن فعاليات "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية حبس سيدة استولت على 250 ألف جنيه من "كروت الفيزا" للمواطنين بدمياط ولي عهد أبو ظبي يزور المملكة المتحدة رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد يوضح أهمية ملتقى بناة مصر.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الأطباء البيطريين: استراتيجية حقوق الإنسان تعكس اهتمام الدولة بالعمل النقابي

صدى البلد

أكد الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين، رئيس الاتحاد العام للأطباء البيطريين العرب، تأييده ودعمه الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021/2026، لما تمثله من استمرار لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى  التوسع فى الحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية من بينها التشكيلات النقابية والتأكيد على حق الإنضمام لها واستقلالها.

وأوضح سليم، أن الاستراتيجية وضعت خارطة طريق لإعادة إحياء دور العمل النقابى المهنى، ارتكزت على عدة محاور أهمها: تفعيل مشاركة النقابات المهنية فى إعداد مشروعات القوانين المتصلة بشئونها، وتكثيف التواصل مع الحكومة بخصوص السياسات المتصلة بالشئون المهنية، وإنشاء لجنة تنسيقية تضم الحكومة ومجالس النقابات المهنية لتعزيز التواصل فيما بينهم، لافتا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة ومؤسساتها بإشراك النقابات فى خططها لتطوير المهن بما يواكب التطور الذى يشهده العالم فى كافة التخصصات، وكذلك وضع النقابات وتشكيلاتها ضمن اهتمامات الدولة.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أن استهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إصدار تعديلات تشريعية منظمة للعمل النقابى، يؤكد إطلاع الدولة وأجهزتها على أهم مشكلات النقابات وقوانينها التى أًصبحت لا تلائم متطلبات أعضائها، موضحا أن قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 48 لسنة 1969، قد مر عليه حوالى 52 عاما دون تغيير رغم التطور السريع الذى شهدته مهنة الطب البيطرى والتوسع فى تخصصاتها، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى أعداد أعضاء الجميعة العمومية، والذى إنعكس سلبا على العديد من القضايا المهنية والخدمات للأعضاء.

الاطباء البيطريين الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الطب البيطري حقوق الإنسان

موضوعات متعلقة

صحتك ثروتك .. أول حملة لصحة الرجل في مصر والشرق الأوسط

الصحة: إغلاق مستشفى خاص بمنطقة عين شمس ونقل المرضى بسيارات إسعاف لمستشفيات الوزارة

عادل عبد الفضيل: إطلاق تقرير التنمية البشرية 2021 يتزامن مع برامج غير مسبوقة

خالد عيش: تقرير التنمية البشرية لمصر 2021 توثيق لإنجازات الدولة المصرية

ضبط 20 ألف قرص دوائي مهرب داخل مخزن بالتجمع

الصحة: تسجيل 503 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

أزمة جديدة تعطل صرف تعويضات عمال الحديد والصلب.. والفقي:أطراف التفاوض لم تجتمع

الصحة تحذر من الإصابة بفيروس الهربس الفموي

ترشيحاتنا

مرسيدس في المقدمة.. أفضل 5 سيارات لعام 2021

الرئيس الفرنسي يعلق على لقاء الشيخ محمد بن زايد

أستاذ العمارة: مصر تقود تنمية عمرانية غير مسبوقة في تاريخها

بـ مؤتمر منظمة ISPOR .. السبكي: الصحة جانب أساسي لتحقيق رخاء الدول

محمود شعراوي: إنشاء لجان متكاملة لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرى

تعرف على سعر ومواصفات شيري أريزو 5 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الدكتور أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة بألمانيا

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

باليوم والساعة والدقيقة.. تفاصيل عقد محمد صلاح الخرافي مع ليفربول

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

بعد مبادرة خالد بيومي.. أحمد عيد عبد الملك ينتقد حسن شحاته.. شاهد

مفيش بطولات الموسم الجاي|مدرب الزمالك يكشف مفاجأة تخص النادي

أخبار الرياضة: محمد صلاح يحصد جائزة جديدة .. طلب عاجل من كيروش فى منتخب مصر .. الأهلي يعلن رحيل قائده رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بتخفيضات 30% .. رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلًا بالمدارس

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

فيديو

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ