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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سعر ومواصفات شيري أريزو 5 موديل 2022

شيري اريزو 5
شيري اريزو 5

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية الشهيرة شيري ، عن طرح موديل أريزو 5 ، التى تنتمى الى فئة السيارات السيدان ، داخل السوق السوق المصري ، خلال شهر يونيو الماضي ، والذى حققت نسب مبيعات مرتفعة فور نزلها الأسواق .

وأوضح الوكيل المحلى لـ شيرى ، ان السيارة طراز أريزو 5 موديل 2022 ، تم طرحها بأربع فئات ، اولهم الفئة الأولى M/T ، و الفئة الثانية  A/T ، والفئة الثالثة A/T Baseline Leather ، والفئة الرابعة H/L .

 

ومن المعروف ان السيارة شيري أريزو 5 موديل 2022 ، تستمد قوتها ، من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 حصان ، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات.

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة تستغرق 11.5 ثانية ، و يبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتأتى السيارة شيري أريزو 5 موديل 2022 ، بأبعاد خارجية تقدر بطول 4572 ، وعرض 1825 ، وارتفاع 1482 ، اما سعة الشنطة الخلفية فتقدر بـ 340 لترًا .

وتضم السيارة شيري أريزو 5 موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمان والحماية من بينها ، الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD .

 

وتحتوى السيارة شيري أريزو 5 موديل 2022 ، على عديد من التجهيزات مثل ، جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة ، و زودت بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك للفئة الثانية .

 

بالإضافة الى فتحة سقف، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط 7 بوصة، وفرش جلد، وخاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، للفئات الأعلى .

اما أسعار السيارة شيري اريزو 5 في مصر :

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد بسعر 178,900 جنيه .

AT/ BASELINE - بسعر 194,000 جنيه .

AT / BASELINE LEATHER - بسعر 197,900 جنيه .

- اتوماتيك / هاى لاين بسعر 211,900 جنيه .

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