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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 176.900 جنيه .. أسعار ومواصفات شيري اريزو 5 موديل 2021|صور

سعار ومواصفات شيري
سعار ومواصفات شيري اريزو 5 موديل 2021

تتصدر طرازات العلامة التجارية الصينية "شيري" اسواق السيارات المصرية عبر باقة متنوعة من السيارات، و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV الشهيرة من عائلة تيجو، او فئة السيدان مثل النسخة اريزو 5 موديل 2021، و التي تقدم من خلال 4 فئات من التجهيزات.

تصميم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 

 

ترتكز السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، بينما دعمت بشبكات امامية سوداء اللون متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة غلى مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، مع مصابيح امامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، وقدرت القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4572 مم، و بعرض يقدر بـ 1825 مم، و قاعدة عجلات بطول 2670 مم، و ارتفاع 1482 مم، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تسع إلى 430 لترًا.

 

الاداء الفني للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 

 

تتسارع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، حيث تستمد اوامر الانطلاق عبر محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 114 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 141 نيوتن/متر عند 3800 لفة في الدقيقة.

بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال مكون من 5 غيارات، و الاخر اوتوماتيكي الاداء CVT، وتحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 على حزمة من وسائل الحماية و الامان مثل منظومة المكابح المتطورة مثل EBD و ABS والوسائد الهوائية و مستشعرات الحركة، بالاضافة لعناصر الرفاهية و التحكم وذلك بحسب الفئة المطروحة.

أسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 داخل السوق المصري

 

الفئة الأولى مانيوال بيز لاين فرش جلد موديل 2021 محرك 1500 CC بسعر 176.900 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية ATBASELINE موديل 2021 محرك 1500CC  بسعر 194.900 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة AT BASELINE LEATHER موديل 2021 محرك 1500 CC بسعر 195.900 ألف جنيه.

 

الفئة الرابعة كاملة التجهيزات موديل 2021 محرك 1500 CC بسعر 209.900 ألف جنيه.

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