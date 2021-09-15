أخبار الفن|أحدث ظهور لأصالة وزوجها.. تعليق طليقة زوج أصالة على زواجه.. أميرة فتحي في ضيافة صدى البلد

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية بعض الأخبار المحلية والعالمية المميزة ومن أبرز هذه الأخبار:

أحدث ظهور لـ أصالة وزوجها العراقي.. وطليقته: عاوزة أؤكد معلومة| شاهد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك عقب إعلانهما الزواج بأيامٍ قليلة.

انفصلنا من فترة.. أول تعليق من طليقة زوج أصالة على زواجه

في أول تعليق لها بعد زواج طليقها فائق حسن من الفنانه أصالة ؛ قامت مارتا حداد بتوجيه رسالة إلى العروسين .

بعد عودتها للساحة الفنية.. أميرة فتحي في ضيافة صدى البلد

حلت الفنانة أميرة فتحي ضيفة على موقع صدى البلد، وذلك بعد عودتها للساحة الفنية بعد سنوات من الغياب، وتحدثت عن تفاصيل أحد أعمالها السينمائية " فيلم أولها حلو، والصعوبات التى واجهتها في العمل.

"لقاء السحاب".. سمية الخشاب تشارك متابعيها كواليس حلقتها مع ابلة فاهيتا

نشرت الفنانة سمية الخشاب عدة صور جديدة لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

"وحشتيني".. إيمي سمير غانم توجه رسالة لـ دلال عبد العزيز