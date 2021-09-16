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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني شاكر يكشف عن علاقته بـ عبد الحليم حافظ وحقيقة الخلاف بينهما

الفنان هاني شاكر
الفنان هاني شاكر

 

كشف هاني شاكر، عن أول مقابلة جمعته بـ عبدالحليم حافظ و عمر الشريف وأحمد رمزي ومجموعة من الفنانين، قائلا:" كانت أول مرة عبد الحليم حافظ يحضرلي حفلة"، متابعا:"  أصريت على رؤية عبد الحليم حافظ والحديث معه قبل الصعود إلى المسرح".
 

وأضاف “شاكر” خلال حواره ببرنامج “سهرانين” المذاع على قناة “أون إي”، تقديم الفنان “أمير كرارة”،:" في تلك الفترة انتشرت أقاويل تسببت في حدوث بعض الخلافات الغير حقيقة بيني وبين عبد الحليم، ولكن بعد تحدثي معه تفهم الوضع وتأكد من أنها مجرد شائعات".
 

وأكمل: عبد الحليم حضرلي حفلة تانية وفي الحفلة دي شاركني في الغناء"، متابعا: اللحظة دي كانت من أسعد لحظات حياتي".
 

هاني شاكر عبدالحليم حافظ عمر الشريف أحمد رمزي أمير كرارة اخبار التوك شو

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