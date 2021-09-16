هاني شاكر يكشف عن علاقته بـ عبد الحليم حافظ وحقيقة الخلاف بينهما

كشف هاني شاكر، عن أول مقابلة جمعته بـ عبدالحليم حافظ و عمر الشريف وأحمد رمزي ومجموعة من الفنانين، قائلا:" كانت أول مرة عبد الحليم حافظ يحضرلي حفلة"، متابعا:" أصريت على رؤية عبد الحليم حافظ والحديث معه قبل الصعود إلى المسرح".



وأضاف “شاكر” خلال حواره ببرنامج “سهرانين” المذاع على قناة “أون إي”، تقديم الفنان “أمير كرارة”،:" في تلك الفترة انتشرت أقاويل تسببت في حدوث بعض الخلافات الغير حقيقة بيني وبين عبد الحليم، ولكن بعد تحدثي معه تفهم الوضع وتأكد من أنها مجرد شائعات".



وأكمل: عبد الحليم حضرلي حفلة تانية وفي الحفلة دي شاركني في الغناء"، متابعا: اللحظة دي كانت من أسعد لحظات حياتي".

