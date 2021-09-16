الرئيس السيسي: فكرة الميل للدين بشكل مطلق تراجعت في مصر

ال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تحقيق أهداف تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي لا يمكن تحقيقه في عام او اثنين.



وأضاف الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" نحن نتعامل مع البشر وهناك فرق في التعامل مع طفل أو شاب او راجل كبير في السن ".



وتابع الرئيس السيسي:" خلال الـ 10 سنوات الماضيةكان هناك تجربة عملية عاشها المصريين خرجوا منها بـ دروس ".



واكمل الرئيس السيسي:" تم تشكيل حالة من الفهم وعدم الانقياد الأعمى للدين خاصة بعد 2011 وانتشار التطرف والإرهاب ".

ولفت الرئيس السيسي:" فكرة الميل للدين بشكل مطلق بدون تفكير تراجعت في مصر"، مضيفا:" اللي عمل الدين ربنا واللي عمل الوجود ربنا ، وعندما نتحدث عن التجديد لا نتحدث في عقائد وثوابت والصلاة مش هتتغير، لكن يجب معالجة وفهم للأمور الفقهية في إطار تطور الانسان ".

