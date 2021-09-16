"قبل النصاب فيه طماع".. خبير اقتصادي يعلق على قضايا توظيف الأموال



قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قضية توظيف الأموال أصبحت مثارة بشكل كبير منذ الثمانينات، متابعا: الأجيال الحالية تعرض لـ مشاكل توظيف الأموال بـ أنواع مختلفة سواء داخل مصر أو خارجها، خاصة في دول مثل العراق وليبيا.





وأكمل: المصريين بالخارج تعرضوا لأنواع مختلفة من النصب وتوظيف الاموال، سواء عن طريق شراء العقارات وغيرها.





وأضاف "الإدريسي" في حواره لبرنامج "رأي عام" على فضائية “TeN”، فترة الثمانينات شهدت وجود شركات لتوظيف الأموال، متابعا: مشروع توظيف الأموال كان قائم على الثقة المتبادلة والوعود الزائفة والأرباح، قائلًا: "قبل النصاب بيكون فيه طماع وهي المشكلة الكبرى حتى الآن".





وأوضح شركات توظيف الأموال يمكن أن تستغل الدين والاعمال الخيرية لجذب المواطنين.







