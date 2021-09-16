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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة للتسجيل وتلقي اللقاح في نفس اليوم.. الصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن لقاح كورونا

تلقي اللقاح
تلقي اللقاح

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أدشن حملة "معاً نطمئن"، من أجل تشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا، مشيراً إلى أن تم تسجيل هذه المبادرة في محافظة القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، وذلك لمدة يومين، وبعدها سيتم التسجيل في باقي المحافظات على أن تكون 3 محافظات فقط يومياً.  

وأوضح خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذه الحملة عبارة عن سيارات متنقلة بها فرق تابعة من التواصل المجتمعي تابعة لوزارة الصحة والسكان، مضيفاً أن هذه الفرق مزودة بأجهزة "تابلت"، حتى تقوم بتسجيل أسماء المواطنين وتوجيه المواطن في الحال إلى بعض مراكز اللقاحات التي تم تحديدها، من أجل تلقي اللقاح في نفس اليوم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تقوم هذه الفرق أيضاً بتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات،و الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والاهتمام بتلقي اللقاح، معقباً: "اللقاح لا يمنع الإصابة.. ولكنه يخفف أعراض الإصابة، ويحدج من خطر الإصابة".

ونوه خالد مجاهد أن إجمالي عدد الذين سجلوا اليوم في الـ 3 محافظات، تجاوز 2400 مواطن، مشيراً إلى أن تم تطعيم فئة كبيرة من العاملين في وزارة التربية والتعليم، معقباً: "نواصل جهودنا للانتهاء من تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم".

الصحة لقاح كورونا خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لمتحدث باسم الوزارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

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