الحكومة توافق على اعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية.. ونواب: يحقق رؤية مصر 2030..ويعزز الهوية الوطنية للمواطن المصري

سياحة النواب: مصر تنجح في الاستثمار في ثرواتها ومناطقها التراثية والحضارية

برلماني: إحياء مناطق القاهرة التاريخية وتطويرها يحقق رؤية مصر 2030

سليمان عطيوي: تطوير المناطق التراثية يعزز الهوية الوطنية

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي يسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، كما تم بحث عدد من البدائل المتعلقة بالتعامل مع شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية داخل نطاق المشروع، وذلك على النحو الذي يحقق أهداف الدولة من وراء هذا المشروع الحضاري في توطين الحرف اليدوية وإعادة إظهار رونق هذه المناطق الأثرية وقيمتها التاريخية.

واكد نواب البرلمان على أهمية هذا القرار الذي يهدف إلى الحفاظ على النسق الحضاري واحياء المناطق الحضارية والتراثية القديمة، مؤكدين دورها في تعزيز الهوية الوطنية، فضلا عن دورها في دفع الاقتصاد نظرا للعائد المادي لها.

وحول هذا الموضوع قال النائب بهاء أبو الحمد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن قرار تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، من القرارات التي تؤكد اهتمام الدولة بتراثها الحضاري ومعالمها الأثرية التي مر عليها ألاف السنين.

وثمن "أبو الحمد" في تصريحاته لـ"صدى البلد" الاهتمام بحفظ التراث العمراني وإحياء المناطق التاريخية بالقاهرة، مشيرا إلى أن المحافظة على الممتلكات الثقافية والتاريخية يساعد في الحفاظ على حماية المال العام وتحسين نوعية الحياة كما انه يقوي شعور الانتماء.

ولفت عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان إلى أن استغلال المناطق التراثية وتطويرها يسهم في حفظ وحماية الأصول العمرانية من مباني ومواقع تراثية في تعزيز التنمية الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه تحريك عجلة النمو والتقدم بالبلاد، خاصة وان هذه المناطق تمثل عناصر جذب كبيرة للمواطنين.

ونوه عضو مجلس النواب، ان تعزيز التنمية العمرانية وحماية الأصول التاريخية يأتي في اطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وعلق النائب سليمان عطيوي عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، على قرار الحكومة المصرية بشأن اعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، قائلا:" كل قرارات الدولة المصرية هذه الفترة تهدف إلى الارتقاء بكافة القطاعات ودعمها حتى تستعيد تعافيها مرة أخرى".

ونوه عطيوي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن القطاع السياحي شهد كم كبير من الاهتمام والتطوير في عهد الرئيس السيسي ، مشيرا إلى أن خطوة تطوير المناطق التراثية والتاريخية تأتي استكمالا للخطوات السابقة التي استهدفتها الدولة من أجل إحراز إحراز تقدم ملحوظ في القطاع السياحي.

وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن المشروعات التراثية والحضارية نالت اهتمام كبير على مدار 7 سنوات الماضية، حيث تمت متابعتها عن كثب لمواجهة المعوقات التي تواجهها وطرح أفكار جديدة لتطويرها وجعلها ترقى لمشهد يليق بعظمة مصر التاريخية .

ونوه النائب سليمان عطيوي إلى أن الاهتمام بالتراث العمراني يساهم في ترسيخ القيم والقواعد المشتركة في التواصل بين الماضي والحاضر، بالإضافة غلى تعزيز الهوية الوطنية للشعب وتدعيم شعرو الانتماء للبلد.

وثمن النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، موافقة الحكومة واعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي يسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، مؤكدا أن ملف تطوير العشوائيات في مصر بشكل عام شهد إنجازا حقيقيا على أرض الواقع.

ولفت هندي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن أن الاهتمام تطرق من الاماكن العشوائية التي كانت تمثل موضع خطورة على قاطنيها والأماكن المجاورة لها ايضًا، إلى الأماكن الحضارية والتراثية، حيث تتبنى الدولة المصرية استراتيجية من أجل ترميم المناطق الأثرية أملا في استغلالها والاستفادة منها على أكمل وجه.

وأشار وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إلى أن الدولة المصرية أصبحت على وعي تام ودراية مكتملة بأهمية القطاع السياحي وتوفير كافة سبل الدعم له، حيث أن هذه الخطوة تاتي في إطار الحفاظ على الأماكن التراثية ونسقها.

ونوه النائب عمرو هندي إلى أن الدولة المصرية أصبحت تستثمر في ثرواتها الحضارية والتراثية ، حيث ان مصر تعمل على استعادة أمجادها بهذا الملف، وقامت بتحقيق اكتشافات مميزة لفتت أنظار العالم بها.

