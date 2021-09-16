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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو مملة أو مزعجة.. تعرف على كيفية إزالة ملصقات واتساب لأندرويد وآيفون

ملصقات واتساب
ملصقات واتساب

أضاف واتساب WhatsApp دعما لميزة الملصقات Stick­ers مؤخرا، على الرغم من أنه من أكثر التطبيقات استخداما في العالم، إلا أن خاصية الملصقات الخاصة به ليست أكثر تفاعلية وتفتقر إلى عنصر المرح الذي يوفره منافسه “تيليجرام”.

فإذا كنت تشعر بالملل عند استخدامك حزم ملصقات واتساب، وترغب بإزالتها من التطبيق إليك كيفية القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "guidingtech".

 

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كيفية إزالة حزم ملصقات واتساب على هواتف آيفون

يتبع واتساب إرشادات نظام التشغيل على كل منصة، بمعنى أن كلا من إصدار تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك، على أجهزة آيفون وأندرويد، يستخدم واجهة مختلفة عن الآخر.

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الآيفون.

الخطوة الثانية: انقر على أي محادثة.

الخطوة الثالثة: من مربع كتابة الرسالة، اضغط على أيقونة الرموز التعبيرية، ثم انقر على رمز الملصقات.

الخطوة الرابعة: ستظهر لك أولا ملصقاتك المستخدمة بشكل متكرر، اضغط على أيقونة + في الزاوية اليمنى العليا.

الخطوة الخامسة: سيفتح واتساب  قائمة الملصقات تظهر أعلاه جميع ملصقاتك التي قمت بتنزيلها.

الخطوة السادسة: حدد حزم الملصقات التي ترغب بإزالتها، ثم انتقل إلى علامة التبويب My Stickers.

الخطوة السابعة:  اضغط على زر تعديل في الأعلى، ثم انقر على أيقونة ناقص حمراء واحذفها من واتساب.

كيفية إزالة حزم ملصقات واتساب على هواتف أندرويد

 

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد.

الخطوة الثانية: انقر على أي محادثة، ثم اضغط على أيقونة الرموز التعبيرية، ثم انقر على رمز الملصقات.

الخطوة الثالثة: حدد رمز الملصقات في المحادثة.

الخطوة الرابعة: ستظهر لك أولا ملصقاتك المستخدمة بشكل متكرر، اضغط على أيقونة + في الزاوية اليمنى العليا.

الخطوة الخامسة: اذهب إلى علامة التبويب My Stickers، من القائمة التالية.

الخطوة السادسة: انقر على أيقونة الحذف وقم بإزالة حزمة الملصقات من واتساب.

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