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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط صواريخ على حي بالعاصمة الأفغانية كابول .. فيديو

كابول
كابول

كشفت وكالة أماج الافغانية، اليوم الخميس، عن سقوط صواريخ على منطقة بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال شهود عيان إن الصواريخ سقطت في حي خير خان بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال شهود عيان إن الصواريخ سقطت بالقرب من محطة الكهرباء في الحي المتواجد بالعاصمة كابول، فيما رجح البعض أن تكون الصواريخ أصابت محطة الكهرباء.

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فيما اتهم وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي، الولايات المتحدة بأنها أخلت بوعدها بشطب أسماء قادة الحركة من قائمتها السوداء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال متقي خلال مؤتمر صحفي، حسبما أفاد موقع "طالبان" الرسمي في "تويتر": "أمريكا تعهدت بشطب أسماء جميع قادة الإمارة الإسلامية من القائمة السوداء، لكنها لم تف بوعودها، وهذا خرق وانتهاك لاتفاقية الدوحة".

وأشار متقي إلى أن "أفغانستان تريد علاقات جيدة وثنائية مع دول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي يجب ألا تمارس ضغوطا على أفغانستان".
أضاف: "الدول التي لا تعترف بشرعيتنا سياساتها سلبية".

وشدد على "أننا نفي بوعودنا ونطلب من دول العالم عدم التدخل في شؤوننا. نحن تعهدنا بعدم استخدام أراضينا ضد أي دولة ونتمسك بهذا الالتزام".


وسبق وقال  أمير خان متقي إنه لا يعرف معنى حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها،وإنه طبقا لعاداتنا وللشريعة لم نمنع المرأة من ممارسة أي نشاط، وإن هناك تحسنا أمنيا كبيرا في البلاد والأوضاع الأمنية مستقرة في عموم البلاد، ولا تدور أي معارك فيها، داعيا جميع الأفغان الذين غادروا البلاد إلى العودة.

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