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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شارك في إنشاء 24 مدينة ذكية عالميا.. مهندس مصري: الدولة تمتلك مقومات النجاح

المهندس المصري حازم
المهندس المصري "حازم جلال"

تحدث المهندس المصري "حازم جلال" الذى  شارك في إنشاء 24 مدينة ذكية حول العالم ومسئول عن 150 مدينة عالميا، عن حبه لمصر.

وقال المهندس حازم جلال، خلال حواره مع برنامج “مصر تستطيع”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، أنه يعمل خارج مصر منذ 30 عاما، معقبا:" لازم كل سنة أنزل أزور مصر  ولو معملتش كده بحس إن فيه حاجة نقصانى".

وأوضح حازم جلال، أنه عقد اجتماعا مع مسئولين كبار فى الدولة لبحث آليات للتعاون خلال الفترة القادمة فيما يخص المدن الذكية كـ العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المهندس المصرى، أن الدولة تمتلك كل مقومات النجاح، من قيادة سياسية، إرادة، إيدى عاملة، وخبراء فى شتى المجالات.


وزير الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة البداية لتنمية سيناء

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تجربة إنشاء المدن الجديدة في مصر، هى أكبر وأنجح تجربة من نوعها فى العالم، فلا توجد دولة فى العالم نفذت هذا الكم من المدن الجديدة فى هذه الفترة الزمنية القصيرة، موضحا أن العاصمة الإدارية الجديدة، هى البداية لتنمية سيناء، حيث نعمل على إزاحة الكتلة السكانية الحرجة، ونقل الأنشطة السكانية عالية الجودة من إقليم القاهرة الكبرى نحو الشرق، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء.


وقال وزير الإسكان، إن البناء ليس هدفاً في ذاته، فالأهداف الاقتصادية والتنموية، هى الأساس للتوسع العمراني، لاستيعاب الزيادة السكانية، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتوفير الاحتياجات والأنشطة الأساسية للمواطنين، حيث إن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، مشيراً إلى أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها)، فالعمران هو "وعاء التنمية"، وهو أمر الله عز وجل لسيدنا آدم بالتعمير فى الأرض.

 

حازم جلال مدينة ذكية المدن الذكية العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة

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