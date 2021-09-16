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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل الطائرة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبدل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت ياسمين صبري من داخل طائرتها الخاصة، باطلالة بسيطة مرتدية تيشيرت باللون الأزرق، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها، وبدون ميك اب.

 

وحازت الصور على إعجاب كبير من متابعيها، وعلقت ياسمين صبرى عليها بوضع قلب. 

 

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جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.
 

وتعرضت ياسمين صبري مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.

 

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