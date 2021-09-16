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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالصور| أصغر سيارة في العالم .. هل شاهدتها من قبل ؟

اصغر سيارة في العالم
اصغر سيارة في العالم

يقدم كبار مصنعي السيارات نخبة فريدة من الطرازات القوية داخل الأسواق العالمية، فمن الممكن ان ينفرد كل صانع بتصميم انسيابي ينتمي إلى فئة السيارات الخارقة، مع إمكانيات قوية من ناحية التسارع، أو تقدم شركة اخرى سيارة عملاقة تحمل تجهيزات مختلفة تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، بالإضافة إلى باقي التصميمات القياسية و المعروفة.

ومن بين تلك الطرازات، انفردت بعض شركات تصنيع السيارات بتقديم اطلالة مميز تختلف عن غيرها، بل جعلتها اقرب إلى عالم الرسوم المتحركة، نسبة إلى حجمها الصغير للغاية، مع تصميم مذهل بالفعل مثل النسخة بيل بي 50 والتي تعد واحدة من اصغر السيارات على وجه الأرض.

اصغر سيارة في العالم .. بيل بي 50 صاحبة التصميم المذهل 

 

جاءت السيارة بيل بي 50 بتصميم مذهل بالفعل، حيث ظهرت السيارة بمفهوم ثلاثي العجلات، اعتمادًا على المفهوم الثنائي بالمقدمة، مع عجلة واحدة في الناحية الخلفية، بالإضافة إلى باب واحد للدخول إلى قمرة القيادة، و تظهر السيارة الصغيرة بمصباح امامي دائري الشكل، مع مصابيح ثنائية صيرة الحجم تقع على جانبي المقدمة.

وتأتي السيارة بيل بي 50 بقياسات هيكلية بلغت 1.321 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 991 مم، و 1.168 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 1.270 مم، بينما دعمت بـ 4 وجهات زجاجية، وقمرة قيادة تسع لشخص واحد فقط، مع وزن كلي لا يصدق حيث بلغت 59 كيلوجرام فقط.

الأداء الفني للسيارة الصغيرة بيل بي 50 

 

تصل السرعة القصوى للسيارة بيل بي 50 إلى 61 كيلومتر في الساعة، مع محرك 49 سي سي، بينما تستمد اوامر التسارع عبر ناقل حركة مكون من ثلاثة نقلات، مع عدم إمكانية الرجوع للخلف.

تاريخ السيارة بيل بي 50 و قيمتها السعرية 

 

صممت النسخة الصغيرة بيل بي 50 من قبل شركة The Peel Engineering، حيث يرجع تاريخ انشائها بين عامي 1960 و 1965، بينما بلغت قيمتها السرعية في هذا الوقت نحو 199 جنيه استرليني فقط، وكان الهدف من تدشينها هو اطلاق سيارة صغيرة تستطيع أن تتجول داخل المدينة مع تصميم الراكب الواحد.

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