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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عائلية فاخرة .. كرايسلر باسيفيكا موديل 2021 في عمان|صور

عائلية فاخرة .. كرايسلر
عائلية فاخرة .. كرايسلر باسيفيكا موديل 2021 في عمان

تشتهر إصدارات شركة كرايسلر بالعديد من النقاط القوية، مثل التاريخ الممتد والحافل بالإصدارات المتنوعة، إلى جانب الاطلالة الفاخرة، و التي تضم الكثير من وسائل التحكم و الرفاهية، ومن بين هذه الطرازات تأتي النسخة كرايسلر باسيفيكا موديل 2021 والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية الفاخرة، حيث تقدم داخل السوق العماني عبر 3 فئات من التجهيزات.

التجهيزات الفنية للسيارة كرايسلر باسيفيكا موديل 2021

 

تتسارع السيارة كرايسلر باسيفيكا موديل 2021 من وضع الثبات 0 حتى تصل غلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 11 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 185 كيلومتر في الساعة.

 

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء، بينما تستمد اومر القوة من سواعد محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، بسعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 291 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 355 نيوتن/متر.

تأتي السيارة كرايسلر باسيفيكا موديل 2021 بسعة تخزين تسع لـ 915 لتر، مع نسبة طول بلغت 5.176 متر، وعرض يقدر بـ 2.022 متر، وبارتفاع يبلغ 1.777 متر، مع قاعدة عجلات بطول 3.089 متر، إلى جانب مصابيح أمامية حادة المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT، و مصابيح ضباب وخلفية LED ايضا ،مع شبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع، ونوافذ كهربائية، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و منظومة الوسائط الهوائية AIRBAGS، و كاميرا خلفية، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و مراقبة النقاط العمياء، وحساسات ركن.

أسعار السيارة كرايسلر باسيفيكا موديل 2021 في السوق العماني 

 

الفئة الأولى كرايسلر باسيفيكا موديل 2021 3.6L V6 Touring L بقيمة قدرها 14.400 ريال عماني.

 

الفئة الثانية كرايسلر باسيفيكا موديل 2021 3.6L V6 Touring L Plus بقيمة قدرها 15.400 ريال عماني.

 

الفئة الثالثة كرايسلر باسيفيكا موديل 2021 3.6L V6 Touring Limited بقيمة قدرها 17.400 ريال عماني.

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عائلية فاخرة .. كرايسلر باسيفيكا موديل 2021 في عمان|صور

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