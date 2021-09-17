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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث ظهور لـ عفاف راضي بعد غيابها لسنوات طويلة عن الغناء

عفاف راضي
عفاف راضي

ظهرت الفنانة عفاف راضي بعد غياب طويل استمر لسنوات عديدة ، حيث أحيت  حفلاغنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

ووجهت الفنانة عفاف راضي رسالة لجمهورها، تعرب من خلالها عن سعادتها بلقائها بهم، مرة أخرى، قائلة: وحشتوني، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، خلال حديثها عنهم، وعن حبها الكبير لهم.

جاءت احتفالية دار الأوبرا المصرية بذكرى رحيل بليغ حمدى على مسرح النافورة كاملة العدد خاصة مع الظهور الاستثنائي للنجمة عفاف راضي التى أشعلت المسرح بعدد من أغانى الزمن الجميل.

عودة عفاف راضي

أحيت الفنانة عفاف راضى الفاصل الثانى بباقة مختارة من الأعمال التي تعاونت خلالها مع الموسيقار الراحل.

الحفل جاءت  بقيادة المايسترو سليم سحاب بمشاركة المطربين ياسر سليمان ، ومحمد متولي ، ورحاب مطاوع، وعازف الكمان نادر أنيس .

 

غياب عفاف راضي

ابتعدت عفاف راضي عن الساحة الفنية بسبب مشاكل إنتاجية بعدما أصبح المنتجون يتهافتون على المغنين الشباب ولون مختلف عنها وعن طبيعة غنائها، حسبما قالت.

 

بليغ حمدي اكتشفها

وكشفت عفاف راضي عن سر قرار العودة لساحة الحفلات الغنائية، قائلة: "بعد تكريمي الذي أقدره جداً مؤخراً من موسسة الرئاسة،  وظهوري في بعض الإطلالات التليفزيونية لمست الحب والامتنان والشوق لأعمالي من الجمهور وهو ما أعطاني دفعة قوية.

 

وأشارت إلى أنها لم تجد فرصة أنسب من الاحتفاء بذكرى بليغ حمدي للعودة إلى حفلات المسرح تكريماً  له واعتزازا بأهم الأعمال الغنائية التي جمعتنا أمام الجمهور المصري.

 

عفاف راضي: بليغ حمدى تبنى صوتي 5 سنوات

وقالت الفنانة عفاف راضي، إنها كانت سعيدة عندما سمعت نجلتها المطربة مي كمال، وهى تغنى عطاشى.

 

وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الأغنية من كلمات عبد الرحيم منصور و ألحان بليغ حمدي.

 

ولفتت إلى أن الراحل بليغ حمدى وقف معها فى بدايتها، وتبنى صوتها لمدة 5 سنوات.

 

وعرضت عفاف راضي فيديو نادر لها مع بليغ حمدى فى إحدى الأغانى. 

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رد الجميل.. عفاف راضي تعود في ذكرى بليغ حمدي

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عودة للزمن الجميل.. شاهد عفاف راضي تشعل الاوبرا فى ذكرى بليغ حمدي

رد فعل عفاف راضي بعد تكريمها من الرئاسة

قالت الفنانة عفاف راضي، إنه تم تكريمها من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، موضحة أنها سعيدة بتكريم بلدها لها.

 

وأضافت عفاف راضي خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها علمت بالتكريم من نقابة الموسيقيين، بعد اتصالات من مكتب الرئاسة.

 

ولفتت أنه تم تكريمها من قبل أكثر من مرة، لكن التكريم من مصر ومن الرئاسة أمر مختلف، وعظيم.

 

وتوجهت بالشكر لكل من تذكرها بهذه اللفتة والحدث الكبير.

بليغ حمدي

يشار إلى  ان بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة ، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 اغنى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين.

 

وسطع نجم بليغ حمدى عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة .

 

وتعددت ألقاب بليغ حمدى منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها الحانه للشيخ سيد النقشبندى واشهرها مولاى .

 

عفاف راضي
عفاف راضي
عفاف راضى حفلاغنائيا غياب طويل استمر لسنوات عديدة الفنانة عفاف راضي دار الاوبرا المصرية احتفالية دار الأوبرا المصرية

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