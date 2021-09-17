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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

أشرف زكي: حرص الرئيس السيسي على تقديم دراما وطنية ساهم فى نشر الوعي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي و أشرف زكي

أكد دكتور أشرف زكي  نقيب المهن التمثيلية ،  أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي  على تقديم دراما وطنية ساهم بشكل كبير فى نشر الوعي بين المواطنين.

وقال أشرف زكي:" أرى أن القيادة السياسية في ضوء همومها الكثيرة ؛ رأت ان دور الدراما مهم للغاية ؛ ومنها مسلسل الاختيار وهجمة مرتدة والقاهرة كابول وفيلم الممر،كل هذة الاعمال كان لها تأثير كبير في نشر الوعي".

أضاف أشرف زكي :" الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يوجه بفتح هذة  الملفات بتوسع كبير،   وتكون هناك  أعمال وطنية اكثر ؛ وأعمال تحكي تاريخنا حيث تتبنى الدولة لهذة الاعمال" .

 

أشرف زكي: الرئيس السيسي قام بثورة إصلاحية في كل المجالات ودار الأوبرا الجديدة ليس لها مثيل بالعالم

 

أكد دكتور أشرف زكي  نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد ، أن اقامة مدينة للثقافة فى العاصمة الإدارية الجديدة واخرى فى العلمين يعكس مدي  حرص الدولة على فيمة الفن وتعظيمه.

وقال أشرف زكي  :" مصر زمان لما كان عندنا المسرح القومي والاوبرا كان تعدادنا قليل ويقدر بحوالي ٣٠ او ٤٠ مليون مواطن".

 

أضاف أشرف زكي :" في الوقت الحالي تجاوزنا ال١٠٠ مليون مواطن ؛ والثورة الاصلاحية التي تحدث حاليا في الطرق والكباري والمنشآت والاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ؛ أكتملت ببناء منافذ ثقافية بأعلى مستوى".

 

اختتم أشرف زكي :" ان يكون هناك دارا للاوبرا لا يوجد لها مثيل في العالم سواء في العاصمة الإدارية الجديدة او مدينة العلمين فهو شي يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ فهو يحاسب علي سنين ماضية لم ترى فيها  مصر إنشاء أي مباني بهذا المستوى".

 

قدم دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاج السيسي ، وذلك خلال لقائه مع موقع صدى البلد .

وقال أشرف زكي:" أتوجه بأسمي وبأسم جموع الفنانين بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اهتمام الرئيس لا ينصب فقط على الفنانين ولكن هو يهتم بجموع الشعب المصري .

أضاف أشرف زكي :، علشان بس الناس بترك على فئة الفنانين ، ولكن هناك اهتمام في كل المجالات فهناك مثلا مرضى الضمور والحالات الكثيرة التي تدخل الرئيس لعلاجها .

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أشرف زكي: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالكبير قبل الصغير ..فيديو

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بعد إعلان رعايتها لأسرة أحمد هيبة.. أشرف زكي للمتحدة: الشركة سباقة في المواقف الإنسانية|فيديو

تابع أشرف زكي :" الفنان هو في النهاية إنسان وأحد أفراد الأسرة المصرية ، ورب الأسرة المصرية هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهتم بالصغير قبل الكبير ، وأرى أن هناك تقدير كبير من القيادة السياسية للفنان والفن المصري " .

 

بعد إعلان رعايتها لأسرة أحمد هيبة.. أشرف زكي للمتحدة: الشركة سباقة في المواقف الإنسانية|فيديو

 

قدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد إعلان رعايتها لأسرة الفنان أحمد هيبة. 

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، إن الشركة المتحدة سباقة في هذه المواقف الإنسانية وسريعة الاستجابة فيما يتعلق بحدوث أي شئ لأي فنان مهما كان، كاشفًا أنه تلقى مكالمة من الشركة وتم الوصول لزوجة الفنان الراحل وأخذ قرار بتعيينها وصرف مكافأة كبيرة لها.

وأشاد نقيب المهن التمثيلية بهذه الاستجابة السريعة والإحساس بألم الأسرة من جانب الشركة، متابعًا: "المتحدة بقالها فترة معانا معودانا على كده ولا تتأخر عن أي شخص في الأسرة الفنية، ودايمًا هي معنا أولاً بأول سواء مع فناني النقابة أو خارجها وتتدخل فورًا ولا تتأخر".

 

 

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

 

يذكر أن أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا وجهت فيه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها لأسرة الفنان الراحل أحمد هيبة بعد وفاته في حادث مروري قبل أيام.

وجاء في البيان: "يتقدم نقيب المهن التمثيلية وأعضاء المجلس للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والتقدير لاهتمامها ورعايتها واستجابتها السريعة لظروف زوجة المرحوم الفنان أحمد هيبة الذي توفى إثر حادث أليم بتوفير مبلغ مالي وفرصة عمل لها لرعاية أسرتها".

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: تلقيت نبأ وفاه الفنان أحمد هيبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلمت سبب الوفاه من زوجته، نتيجة حادث والموقف كان أليما .

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