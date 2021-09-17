عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

12 ألفا و479 إصابة كورونا نشطة في الأردن

صدى البلد

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و479 حالة حتى صباح الجمعة.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و586 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 811 ألفاً و463 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 788 ألفا و398 حالة شفاء.

الأردن.. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الاقصي انتهاك صارخ للقانون والتاريخ

خلال 24 ساعة.. الأردن يسجل 904 إصابات جديدة بـ كورونا

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 227 مليوناً و851 ألفا و360 حالة، شفي منها 204 ملايين و517 ألفا و464 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و684 ألفا و357 شخصا حول العالم.

 

وزارة الصحة الأردنية الصحة الأردنية إصابات كورونا النشطة الأردن كورونا وباء كورونا

موضوعات متعلقة

سكب البنزين على جسدها وأشعله.. جريمة تشعل الغضب بـ الأردن| تفاصيل

ملك الأردن: المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل القضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2021 ..بدء تسجيل الرغبات وخفض الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة

إسرائيل تعزز تواجدها العسكري على حدود لبنان

استقالة وزيرة خارجية هولندا من منصبها

الجيش الإسرائيلي يُعيّن أول امرأة لقيادة كتيبة دفاع جوي

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لاستثناء طالبان من بعض العقوبات المفروضة عليها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

شاهد عيان على واقعة فتاة المول يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل الواقعة

جلطتان في الرئة.. "صدى البلد" ينفرد بتفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي بعد دخوله المستشفى

قرار جديد من التموين بشأن صرف الخبز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ