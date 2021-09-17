12 ألفا و479 إصابة كورونا نشطة في الأردن

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و479 حالة حتى صباح الجمعة.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و586 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 811 ألفاً و463 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 788 ألفا و398 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 227 مليوناً و851 ألفا و360 حالة، شفي منها 204 ملايين و517 ألفا و464 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و684 ألفا و357 شخصا حول العالم.