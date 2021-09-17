مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص في إنقلاب سيارة بأسيوط

لقي طفل رضيع مصرعه وأصيب 4 أشخاص ، اثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ووقوع مصابين وحالة وفاة.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين انقلاب سيارة ملاكى رقم "743 م ل ا" بالطريق الدائرى بمركز ديروط، وأسفر الحادث عن وفاة "لمار.ي. م" 9 شهور، وإصابة كل من "ياسر.م.ط" 47 سنة، و"حنان.م.م.ر" 35 سنة، و"يسرى.ي.م" 16 سنة، و"نور. د. غ" 42 سنة.

وجميعهم مقيمون بقرية مساره بديروط، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ديروط المركزى، وتحرير المحضر اللازم