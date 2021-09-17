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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سحب 3089 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى.. ورفع 47 سيارة ودراجة نارية

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

سحبت الجهات المعنية بوزارة الداخلية، ٣٠٨٩ رخصة مركبات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما تم رفع ٤٧ سيارة ودراجة نارية متروكة متهالكة من الشوارع.

 

أبرز مزايا الملصق الإلكتروني


ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق الإلكتروني مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يكشف الملصق الإلكتروني مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح الملصق الإلكتروني لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

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