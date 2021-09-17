جهاز حماية المستهلك يضبط 6 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

أكد المحافظ انه تنفيذاً لتعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية و التصدي لكافة صور الغش و الإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 وخلال شهر أغسطس الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق و عدد من مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرية التموين و مباحث التموين و مديرية الصحة والطب البيطري و إدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية وأسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي :-

في مجال التفتيش الصيدلي:-

تم المرور على ١٣ منشأت طبية وتم تحرير عدد محاضر ضدهم وذلك لوجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية و غير مصرح تداولها وانتهاء صلاحية ترخيص وحدة الغسيل الكلوى داخل مستشفي خاص وعدم وجود صيدلى اثناء التفتيش علي الصيدليات ووجود ادوية محفوظة بدرجة حرارة غير مناسبة وضبط معامل تحاليل لإدارتها بدون ترخيص وعدم وجود سجل بيئى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فى مجال الطب البيطري والمنتجات الغذائية واللحوم:-

تم تحرير محضر ضد صاحب معرض لتجارة وبيع وتوزيع ادوية بيطرية ومستلزمات مزارع وذلك لادارته النشاط بدون ترخيص وحيازة سلع منتهى الصلاحية و مجهوله المصدر وتم التحفظ ٢٦٣ صنف دواء منتهي الصلاحية ومجهول المصدر وغير مسموح بتداوله في الأسواق.

تم تحرير ٣٥ محضر ضد اصحاب محلات جزارة وثلاجات لحفظ وبيع اللحوم والأسماك وهايبر ماركت لحيازة منتجات غذائية مجهولة المصدر و غير صالحه للإستخدام الآدمي وتم التحفظ علي ٣ طن هياكل دجاج و كبد و قوانص دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي و٢طن أسماك و لحوم و دجاج مجهوله المصدر و غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

تم تحرير محضر ضد صاحب محل لحيازة سلع غذائية مجهوله المصدر وبدون مستندات وتم التحفظ على عدد ٩٥ كرتونه زيت طعام كرتونه يوجد بها 12 عبوة زنه العبوة 1 كجم بأجمالى ١ طن و١٤٠ كيلو جرام .