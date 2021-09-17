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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقب علاقة آثمة.. القبض على عشيق المتهمة بقتل مولودها والتخلص منه في القمامة

سيدة
سيدة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عشيق المتهمة بقتل رضيعها وإلقاء جثته في القمامة بالحوامدية لاستجوابه حول علمه بالجريمة من عدمه. 

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمة حملت سفاحا من شاب ارتبطت به بعلاقة عاطفية تطورت لعلاقة آثمة وخشيت من افتضاح أمرها فما أن أنجبت مولودها قامت بقتله والتخلص من جثته بالقمامة، واعترفت المتهمة بهوية الشاب الذي حملت منه لتلقي الاجهزة الامنية القبض عليه. 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة طفل بمقلب قمامة بمدينة الحوامدية حيث تبين ان الأم هي من تخلصت من الطفل بالقمامة. 

وأشارت التحريات إلى أن الأم أنجبت الطفل سفاحا نتيجة علاقة غير شرعية وفور ولادة الطفل القته بمقلب القمامة، ويناقش رجال المباحث الأم المتهمة لبيان مدى قيامها بقتل الطفل من عدمه حيث تبين من مناظرة جثته وجود اثار خنق حول الرقبة وكدمات بالجسد. 

كان عثر أهالي مدينة الحوامدية في الجيزة، على جثة طفل رضيع ملقاة وسط القمامة وتم إبلاغ الشرطة ونقل الجثة للمستشفى. 

تلقت شرطة النجدة في الجيزة إخطارا بالعثور على جثة طفل وسط أكوام من القمامة بجوار التأمين الصحي في الحوامدية، وفور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة لبيان ملابسات الحادث. 

وأشارت التحريات الأولية بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الجثة لطفل حديث الولادة تم التخلص منه وسط القمامة، فتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة والتوصل لهوية الشخص الذي تخلص من الطفل إضافة إلى مراجعة مستشفيات المنطقة لتحديد حالات الولادة في الساعات الأخيرة.

الجيزة عشيق المتهمة قتل رضيعها القمامة الحوامدية

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