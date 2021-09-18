تنسيق الجامعات 2021.. رابط المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات

يبحث الكثير من الطلاب عبر محرك البحث "جوجل" عن الاستعلام عن تنسيق المرحلة الثالثة 2021 وخطوات تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالكليات والمعاهد بالعام الجامعي الجديد 2021 – 2022 حتى تصدرت القائمة الرئيسية وذلك لرغبة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن حصلوا على الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد وفقا للمرحلة الثالثة

لينك تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2021

خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقعا إلكترونيا لخطوات تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالكليات والمعاهد بالعام الجامعي الجديد 2021 – 2022 من خلال هذا الرابط (من هنا) ليتمكن الطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن حصلوا على الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد وفقا للمرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعة في العام الدراسي الجديد (2021_2022) حيث أعلنت الوزارة عن وجود أماكن شاغرة بـ 50 كلية بمختلف الجامعات المصرية بالإضافة إلى المعاهد العليا والتي يمكن لطلاب المرحلة الثالثة التسجيل فيها ولعل أبرز تلك الكليات كلية التربية شعبة رياض أطفال وتربية رياضية وتربية فنية وتربية موسيقية وكلية السياحة والفنادق والحقوق.

خطوات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

يستطيع طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق تسجيل رغباتهم عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي تم إطلاقه منذ 10 سنوات وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع المخصص للتنسيق من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة المرحلة الثالثة

كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل بياناته

اختيار التشعيب ( علمي، أدبي)

كتابة محافظة الإقامة

تدوين اسم المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية

كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة أرقام ونسبة مئوية

الضغط على قائمة الكليات المتاحة للطلاب

ملء 72 رغبة في استمارة التنسيق

الضغط على زر الحفظ

و أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا مواعيد تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة الناجحين من الدور الأول، اليوم السبت 18 سبتمبر وحتى الاثنين 20 سبتمبر، بحد أدني 50% العلمي والأدبي.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة 66997 طالبا، بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، حيث بلغ عدد طلاب الشعبة العلمية 42065 طالبا، وعدد طلاب الشعبة الأدبية 24932 طالبا.

وأوضحت الوزارة، أنه نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وانتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، من نتائج تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من العام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

وحرص موقع "صدى البلد" على نشر الأماكن الشاغرة أمام طلاب المرحلة الثالثة الشعبة العلمية:

المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي)

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة ) - 6 أكتوبر

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة إدارة الأعمال)

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا - 6 أكتوبر

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للغات 6 أكتوبر

العالي للغات بمصر الجديدة

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية

المعهد الكندى العالى للإدارة 6 أكتوبر

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 أكتوبر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

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آداب انتساب موجه بور سعيد

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آداب انتساب موجه حلوان

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسوان

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آداب بني سويف

آداب بور سعيد

آداب جنوب الوادي

آداب حلوان

آداب دمنهور

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

تربية دمنهور رياضة

تربية دمياط

تربية دمياط رياضة

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنين أسوان

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية رياضية بنين بنها

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية فنية المنيا

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية مدينة السادات رياضة

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