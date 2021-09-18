للبيع في مزاد علني .. لامبورجيني مورسيلاجو رودستر النادرة | صور

لاشك أن اصدارات الصانع الايطالي لامبورجيني تمكنت من خلق صورة تنافسية قوية وسط كبار مصنعي السيارات، حيث ينطلق من داخل اسطول سياراتها العريق نخبة فريدة من الطرازت القوية، والتي تحقق نتئح مبهرة من ناحية التسارع والانطلاق، إلى جانب التصميمات الخارجية التي تتسم بالطابع الرياضي.

ومن اشهر اصدارات لامبورجيني هي النسخة هواركان المميزة، ولامبورجيني سان صاحة الاداء المنفرد و القدرات العالية، بالاضافة إلى النسخة افنتادور، ولامبورجيني اوروس التي تنتمي الى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، بينما تحل علينا النسخة مورسيلاجو رودستر النادرة لتكون هي نجمة هذا الموضوع والتي تعود إلى العقد الاول من القرن الـ 21.

تعرض خلال الفترة الحالية النسخة النادرة لامبورجيني مورسيلاجو رودستر LP640 ، حيث يضم دار مزادات Bring A Trailer تلك النسخة الفريدة للبيع، و إلى جانب الاطلالة الخاصة بهذه السيارة وتصميمها المذهل، فتمتلك ايضا عنصر مميز خاص بها وهو عدد الكيلومترات القليلة التي قطعتها منذ تدشينها.

التجهيزات الفنية للسيارة لامبورجيني مورسيلاجو رودستر LP640

تمتلك السيارة لامبورجيني مورسيلاجو رودستر LP640 محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 6500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 631 حصانا، عند 8000 لفة في الدقيقة، بينما تنتقل السرعة غلى العجلات عبر منظومة الدفع الكلي، ولك بواسطة علبة تروس أتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات.

التصميم الخارجي للسيارة لامبورجيني مورسيلاجو رودستر LP640

ترتكز السيارة مورسيلاجو رودستر LP640 على عجلات رياضية بيرللي بي زيرو حيث يبلغ قياس العجلات الامامية نحو 245/35 بينما تأتي العجلات الخلفية بقياس 335/30، يتم دعمهم بجنوط انيقة باللون الاسود من 5 اضلاع، يبلغ قياسهم 18 بوصة، بينما تأتي السيارة بعتبات جانبية بارزة مدعومة بمشتت هواء، مع مصابيح عدوانية المظهر، وسقف مكشوف، بالاضافة إلى طلاء خارجي باللون الاحمر المميزROSO VIC ، مع مقصورة داخلية رياضية.