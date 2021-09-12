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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من معرض ميلانو .. لامبورجيني كونتاش LPI 800-4 تظهر من جديد| صور

من معرض ميلانو ..
من معرض ميلانو .. لامبورجيني كونتاش LPI 800-4 تظهر من جديد

يضم معرض ميلانو للسيارات نخبة لامعة من اشهر العلامات التجارية، حيث يقدم كل صانع العديد من الاصدارات القوية، و التي تتنوع بين الاطلالة الرياضية المتعددة الاستخدامات من طرازات الـ SUV، واخرى خارقة تتسم بالتصميم الانسيابي، و باقة من السيارات الفريدة وخاصة من ناحية التسارع.

 

وعند استعراض الاصدارات الفريدة و التي ظهرت خلال فعاليات معرض ميلانو، الذي اختتم فعالياته خلال امس العاشر من سبتمبر الجاري 2021، فلابد ان نتحدث عن احد الوحوش الخارقة في عالم السيارات، والتي تحمل علامة الصانع الايطالي المخضرم لامبورجيني، و الذي اكتشب شعبية كبيرة وسط محبي عالم التسارع و الانطلاق.

حيث تعددت الاصدارات الخاصة بـ لامبورجيني داخل الاسواق العالمية، مثل السيارة افينتادور الخارقة، و لامبورجيني هواركان، و صاحبة الاداء العالي النسخة سيان، بالاضافة إلى النسخة القوية "كونتاش"، حيث لعبت تلك السيارة دورًا مهمًا خلال فعاليات معرض ميلانو، وذلك عندما ظهرت كونتاش LPI 800-4 باطلالة ساحرة تزيد من روعة اسطول لابورجيني الخارق.

الاداء الفني للسيارة لامبورجيني كونتاش LPI 800-4

 

تضم السيارة كونتاش LPI 800-4 نفس القدرات الفريدة الخاصة بالسيارة الخارقة سيان FKP 37، حيث تستمد قوتها من محرك بـ 12 اسطوانة، بسعة 6500 سي سي، يستطيع أن ينتج تقارب الـ 819 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 758 نيوتن/متر، وبهذه القدرات فمن المفترض أن تصل سرعتها القصوى إلى 350 كيلومتر في الساعة، مع قوة انطلاق من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 2.8 ثانية.

ظهرت كونتاش LPI 800-4 باطلالة قياسية رائعة تعتمد الكثير من اللمسات الخاصة بالنسخة الاصلية، مثل مصابيح امامية مائلة بطريقة، وممدمة مدببة ومشتت هواء أمامي متعدد المقاطع، و فتحات جانبية، مع عجلات كبيررة الحجم ذات جنوط معدنية.

لامبورجيني كونتاش كونتاش LPI 800-4 لامبورجيني كونتاش LPI 800-4 سيارة لامبورجيني كونتاش LPI 800-4

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