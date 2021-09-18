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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طرحها بـ يوم واحد .. هيونداي كاسبر تحقق 19 ألف طلب شراء

بعد طرحها بـ يوم
بعد طرحها بـ يوم واحد .. هيونداي كاسبر تحقق 19 الف طلب شراء

تواصل شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية من تألقها عالميًا، وذلك بعد أن حققت ما يقرب من 19 الف طلب حجز من نسختها الجديدة "كاسبر" داخل السوق الكوري، بعد مرور يوم واحد من طرح تلك النسخة للبيع.

تصميم السيارة هيونداي كاسبر

 

تنتمي السيارة هيونداي كاسبر إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV صغيرة الحجم بالطلالة الكروس اوفر، حيث تأتي السيارة كاسبر بنسبة طول بلغت 3595 مم، و بعرض يقدر بـ 1595 مم، و 1575 مم للارتفاع، بينما ترتكز على عجلات رياضية مدعومة بجنط معدني انيق، كما تقدم السيارة بفتحة سقف كهربائية، ومصابيح حادة المظهر، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، بالاضافة إلى مصابيح الضباب الدائرية، ومرايات كهربائية بشرائط ضوئية، إلى جانب بعض اللمسات الفنية الخاصة بالهيكل الخارجي.

 

القدرات الفنية للسيارة هيونداي كاسبر 

 

زودت السيارة هيونداي كاسبر بمحرك 1000 سي سي 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، بالاضافة إلى محرك اخر اعلى تجهيزًا T-GDI ثلاثي الاسطوانات ايضا وبنفس السعة اللترية التي تبلغ 1000 سي سي، ولكنه قادر على انتاج قوة 99 حصانا، بينما تنتقل السرعات إلى منظومة الدفع الامامي لتلك النسختين عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 4 سرعات.

التجهيزات الداخلية للسيارة هيونداي كاسبر 

 

تأتي السيارة بالعديد من التجهيزات الفنية وعناصر الحماية السلامة، حيث دعمت بعدد 7 وسائد هوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى برنامج كشف النقاط العمياء، و خاصية الحفاظ على تحديد المسارات، إلى جانب انظمة المكابح عالية التجهيز، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة ولعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مع نظام صوتي و ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

السعر العالمي للسيارة هيونداي كاسبر 

 

وتقدم السيارة هيونداي كاسبر داخل السوق الكوري عبر 3 فئات من التجهيزات حيث تبدأ اسعار الفئة الاولى SMART من 11.860 دولار، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 13.612 دولار، أما عن الفئة الثالثة انسبيريشن كاملة التجهيزات فتأتي بقيمة سعرية تقدر بـ 16.010 دولار.

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