عضو الزمالك لـ أسامة نبيه: من يذهب إلى الميديا لا يريد الحل

وجه عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك رسالة إلى أسامة نبيه المدرب العام السابق للقلعة البيضاء.

قال عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك : أسامة نبيه من أسباب نجاح الفريق الأول بالقلعة البيضاء والتتويج بلقب الدورى الممتاز.

أضاف: أسامة نبيه لو عنده مشكلة كان جه قعد واتكلم مع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك ونحن نتعامل معها لكن من يذهب إلى الميديا لا يريد الحل.

تمرد لاعبى الزمالك

وعن تمرد لاعبي نادى الزمالك قال عمرو أدهم : إن ما يثار حول ذلك الأمر وامتناع اللاعبين عن التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم المالية غير صحيح على الإطلاق.

أضاف عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك : هناك جلسة جمعته بـ حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك للمصارحة بكافة الأمور داخل القلعة البيضاء.



استطرد عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك : الأمور طبيعية ولا توجد أي مشاكل داخل النادى الأبيض وقمنا بسداد نحو 80 % من مستحقات اللاعبين.

واختتم حديثه قائلا: قائمة الزمالك في الموسم الماضي سيتم قيدها ولكن الصفقات الجديدة لن يتم قيدها حتى الآن نأمل أن يكون حكم من الفيفا قبل 7 أكتوبر.

شدد عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك: التعاقد مع التونسي حمدي النقاز بناءا على وجهة نظر فنية وليس أمورا أخرى والملعب هو الفيصل في الحكم على الصفقة.

يذكر أن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك قال إن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض يريد البقاء لثلاث مواسم مقبلة مؤكدا أن الفرنسي مدرب ناجح والدليل على ذلك حصده للبطولات.

أضاف في تصريحات تلفزيونية:" ناس بتقول كارتيرون هيهرب لكن انا باقول أننا حاليا بنراجع معاه العقود لتجديد تعاقده لثلاث سنوات، وهو عايز يقعد"، متابعا:" وجود 4 حراس كبار يخلق المشاكل داخل الفريق، ولذلك قررنا رحيل اثنين منهم".

وواصل لبيب:"حرام اللي بيحصل فينا، لجنة الزمالك تواصل محاولاتها لحل الأزمات، أنا زهقت بسبب الشتائم التي توجه إلى اللجنة والزمالك موقوف عن القيد لفترتين ، وغير قادرين على قيد الصفقات الجديدة حتى الآن".

وتابع : الزمالك موقوف عن القيد فترتين بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب حسام أشرف رغم تعاقده مع نادي كاميروني،..كانت علينا غرامة بقيمة 4 ملايين دولار تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار، لكن هناك حق قانوني في فيفا، قضى بـ إيقافنا عن القيد.

وتحدث لبيب عن أزمة أسامة نبيه قائلا: أنا بحب أسامة نبيه وكل حاجة بس أنا "محدش هيلوي دراعي".. الخلاف معاه إنه عايز مكافأة خاصة تم رصدها للاعبين بس".

كان أسامة نبيه المدرب العام بنادى الزمالك أصدر بياناً عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أعلن خلاله الاستقالة من منصبه،

وجاء نص البيان كالتالى :"جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل .

ويضيف مدرب الزمالك : "كما أننى أشعر باستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكرة داخل الفريق كما أننا لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك واحتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا .

وأكمل :"لكن ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن إدارة ملف الكوره شىء غير مقبول وكنت اسعى جاهدا لحل المشاكل التى نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك و جماهيره العظيمة .

وتابع :" هناك مشاكل مالية كبيرة داخل الفريق ومستحقات متأخرة للاعبين والجهاز الطبى والإدارى والفنى مع العلم أن الجهاز الأجنبي قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواة بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل .

وأكمل :"وسوف يتم عقد جلسة اليوم مع رئيس نادى الزمالك واللاعبين من أجل حل هذه المشاكل .كما أننى على استعداد تام التنازل على الشرط الجزائر فى عقدى وهو شهرين والجميع يعلم مدى حبى واعتزازى بأننى ابن من أبناء نادى الزمالك ولكن هناك العديد من المشاكل يجب حلها من أجل لم شمل الفريق والتركيز فيما هو قادم كما أن المسئولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون أنا دائما فى مواجهة مع اللاعبين.