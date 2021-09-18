نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

وسرقنا الكحل من العين ...وكتبنا علها غين ...ورفعنا الحاجب بعين واحده ..ورسمنا جنبها خطين ..والكحل شغال في دماغنا...خلينا الكل مداين ..ونسينا نرد الدين ..

وسرقنا الكحل من العين

وسرقنا ولاحدش شافنا ...وسرقنا وف ساعه غفله ..وقعنا الاول ف التاني ..كهربا وعملت قفله .

..ماس واتكحل فيه اتنين ..واحد عدي ..والتاني عينه عل الرجلين

وسرقنا الكحل من العين .

واتارى الل كحلها عماها ... كان فاكرحيكمل معاها ....جه يصلح مصلحه وانساه .. يزرع سم جوه دواه...تشوف فل ابيض من بره ...بس سواده من جواه ..

وسرقنا الكحل من العين

..ناس متضايقه وناس متكاده ...ماشيه وراك فرشت سجاده ...والل ف وشك عامل داده ..مستني يشربها ساده .

.مستني الغلطه ..علي ساقطه ولقطه ..جنازه ويشبع فيها لطم ...لقمه واتعود عل القطم. ..تشوف حاله يمكن اتبط...

....تلاقي بخته مضروب ف اتنين

وسرقنا الكحل من العين ..

وسرقنا الكحل من العين ..وقولنا يا صلاه الزين ...ادفعه قسط ..بس تمنه اجيبه منين ...

ده انا زي الريح ...واتارى الكحل مش بيسيح ...تعرف سرى ..تعرف سره....اللعبه كلها تسييح....تمسك ذله ..تبقي فصيح ..تنسي الذله ..تبقي صريح....ولا الرسمه كان فيها راحه ..ولا كحلها كان مريح..

وسرقنا الكحل من العين ...



...وسرقنا الكحل من العين ..وبنضحك ف الوش عادي ....وقعنا فيهم رمشين ....ورمشنا لغيره عل الهادي ..

وعلقنا غلطنا عل الرمش ..ومحدش فيها ماندمش..المخربش عاش مرتاح....والسالم فيها ماسلمش ...

وسرقنا الكحل من العين

