عظمة مصر.. قصة تمثال قدمته بورسعيد تعبيرا عن قوة الدولة وسيادتها

شاركت عدد من القوى السياسية فى محافظة بورسعيد وأعضاء مجلسى النواب و الشيوخ بالبرلمانين بجانب الكتلة البرلمانية بمحافظة بورسعيد و الوزراء و مستشارى رئيس الجمهورية و محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان فى افتتاح ساحة مصر وإزاحة الستار عن أكبر تمثال برونز فى الوطن العربى وضع على قاعدة بالمدخل الشمالى الغربى لقناة السويس بالقرب من قاعدة تمثال ديليسبس الشهيرة .



يبلغ ارتفاع التمثال القابع على مدخل القناة الشمالى فى بورسعيد الكلي ٢٠.٦ مترالجزء العلوي والتمثال يبلغ ارتفاعه ١٠ أمتار بوزن ١٢ طنا مصنوع من البرونز واستغرق تنفيذه ١٥ شهرا و نفذه الفنان الدكتور عصام درويش أستاذ النحت بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

و تمت عملية التصنيع باحترافية شديدة حيث يعتبر تمثال عظمة مصر فى بورسعيد العمل الأكبر الذى تم سباكته بخامة البرونز فى تاريخ مصر الحديث

و تطل واجهة التمثال على قناة السويس مستقبلة السفن المارة بها متمثلة في مصر على هيئة ملكة متوجة تحمل قرص الشمس المجنح وهو رمز من اشهر الرموز المصرية القديمة وكان يستخدم كرمز للحماية من الاعداء وتم استخدامه في التمثال كدلالة على ان ارض مصر الشامخة كانت وستظل آمنه من اعدائها مهما طال الزمان و للتعبير عن ان مصر تعد مصدرا هاما للانسانية و النور و المعرفة.

أما عن رداء الملكة فقد تم اختياره ليعبر عن المرأة المصرية على مر العصور بداية من العصر المصرى القديم الى العصر الحديث والمعاصر بينما الوشاح الخلفى فمقتبس من العصور الوسطى.

والتاج مقتبس من الحضارة المصرية القديمة وقد أعطى فرادة وتميز لشكل المرأة المصرية فى العمل لتظهر ملكة متوجة و قطعة الحلي التي تزين الجبهة من أعلى عبارة عن رمز الكوبرا الموجود فى الحضارة المصرية القديمة وهى رمز للسيادة والسلطة وقد تم استخدامها أيضا فى بناء التاج الموجود أعلى الرأس

بالإضافة إلى أن القلادة الموجودة أسفل الرقبة لربط الوشاح من الأمام عبارة عن قرص الشمس ايضا بدون الاجنحة و يظهر الوشاح الخلفي على شكل دائري من الامام و هو احد المظاهر الخاصه بارتداء الاوشحة في الحضاره المصريه بينما قرص الشمس هو احد الحروف الهيروغليفية الموجودة فى اللغة المصرية القديمة و الصندل الذى ترتديه الملكة ينتمى طرازه ايضا الى الحضارة المصرية القديمة

اما الجزء السفلي و هو القاعدة المتدرجة من الجرانيت بارتفاع كلى ١٠.٦ متر و عرض يتدرج من ٢.٦ متر عند قاعدة التمثال وصولا للقاعدة الاساسية الكبيرة بعرض ٦.٥ متر عند مستوى الارض بوزن كلي ١١٦ طن

و يوجد على الجوانب الاربعة للقاعدة الجرانيت جداريات من البرونز تعبر عن حالة ملحمية انسانية مصرية لمراحل حفر قناة السويس التى أنشأها المصريون لتفيد الانسانيه والعالم اجمع فى العصر الحديث والمعاصر دون قهر او سخرة ، وكانت فكرة حفر قناة السويس هى المصدر الملهم للعمل بصفته الانجاز الاهم الذى قدمه اهالى القناة للبشرية وتزن الجداريات الاربعة ٣ طن من البرونز

كما تزينت القاعدة الجرانيت من الامام بوضع اكليل للزهور و أوراق الشجر مصنوع من البرونز بقطر ١.٥ متر و به من اسفل منديل يتدلى على قاعدة الجرانيت بارتفاع ٦٠ سم ويزن الاكليل و المنديل نصف طن من البرونز

بينما تزينت القاعدة الجرانيت من الخلف بنحت جملة باللغة العربية و الانجليزية لتصف الدوله المصريه و حضارتها العريقه باعتبارها كانت ومازالت منارة العالم المشرقة على مر العصور و هي "هنا كان ضوء النهار ساطعاً قبل أن تشرق شمس الدنيا"

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