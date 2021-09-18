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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

اكتئاب الخريف
اكتئاب الخريف

ثلاثة أيام تفصلنا عن انتهاء الصيف وبداية فصل الخريف في 21 سبتمبر ، وبمجرد أن تتردد على مساعمك كلمة الخريف، يتداول في أذهاننا على الفور الظاهرة الشائعة وهي اكتئاب الخريف متلازمة هذا الصيف الذي لا نعرف له سبب، حين يشعر الجميع بمشاعر سلبية تسيطر عليهم بشكل واضح في أيام فصل الخريف بالتحديد، فما السر وراء اكتئاب الخريف ؟ . 

أعراض اكتئاب الخريف يبدأ في بداية الفصل وتستمر حتى أشهر الشتاء ، مما يستنزف طاقتك ويجعلك تشعر بتقلب المزاج، وفي كثير من الأحيان ، يسبب الاضطراب العاطفي الموسمي الاكتئاب في الربيع أو أوائل الصيف أيضاً . 

أسباب زيادة الخريف وأعراضه

أسباب اكتئاب الخريف عديدة، لكن السبب العلمي الذي أجمع عليه العلماء والباحثون يعود إلى أمر متعلق بالشمس، وهو أن قلة التعرض لضوء الشمس أثناء فصلي الخريف والشتاء، يجعل الجسم يفرز هرمون السيروتونين بنسبة أقل، وهذا الهرمون "السيروتونين" هو المسؤول عن ربط مسارات الخلايا المسؤولة عن التحكم بالمزاج، وعند وجود أي خلل في المسارات التي تنقل السيالات العصبية في الدماغ يحدث تغير في المزاج، وتظهر أعراض الاكتئاب والتعب، وزيادة الوزن.

ووفقاً لموقع هيلث لاين الطبي ، فخلال فترة فصل الخريف ، يحدث أيضًا زيادة في هرمون الميلاتونين ، والذي يميل إلى جعل المرء يشعر بالنعاس والاكتئاب، وهناك عوامل أخرى وراء الإصابة باكتئاب الخريف ، تشمل التغيرات السلوكية ، لأنه مع تدهور الطقس ، نقضي وقتًا أقل في الهواء الطلق ونمارس تمارين رياضية أقل.

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وهناك نظرية أخرى أكدها بعض العلماء ، وهي أن الجسم يعمل على إفراز هرمونات معينة في أوقات محددة من كل سنة، بحيث ينتج عن هذه الهرمونات تغيرات نفسية، مثل الشعور بالاكتئاب، وهو ما يحدث تحديداً في فصلي الخريف والشتاء . 

أما أعراض اكتئاب الخريف فتشمل الشعور بفقدان الطاقة والرغبة في النوم طيلة اليوم، والنوم لساعات أطول وعدم القدرة على الاستيقاظ صباحا كذلك فقدان الشغف والحماس والاهتمام حتى بالأنشطة اليومية، والشعور بمزاج سيئ وعدم الرغبة في فعل أي شيء.

علاج اكتئاب الخريف

هناك العديد من الطرق التي يمكنك اتباعها للتغلب على اكتئاب الخريف، بحسب نصائح الخبراء على موقع healthline الطبي ، ومنها بشكل رئيسي محاولة التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت مبكر ، والنوم باكراً لتجنب السهر والأرق . 

كذلك يمكنك ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة 30 دقيقة، لما لها من تأثير إيجابي على تحسين الصحة النفسية والمزاجية، أو حتى المشي في الهواء الطلق ، كما عليك تغيير نظامك الغذائي بما يتماشى مع طبيعة الأجواء في الخريف . 

 

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