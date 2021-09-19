أخبار التعليم|اقتران القمر بحامي المجموعة الشمسية وأكبرها.. تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية العامة المطالبين بإعادة التصحيح اليدوي

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

تنسيق 2021.. مجموع ومصروفات جامعة المنصورة الجديدة 2021-2022

تنسيق ومصروفات جامعة المنصورة الجديدة 2021-2022 من أكثر كلمات البحث المتواجدة على محركات البحث الآن وذلك من أجل متابعة التنسيق حتى يتم تحديد إمكانية الالتحاق بإحدى كليات جامعة المنصورة الجديدة.

وبفضل جودة التعليم في جامعة المنصورة الجديدة العالية فإنها تعتبر من أفضل الجامعات الاهلية التي يفضل طلاب الثانوية العامة الالتحاق بها عقب حصولهم على الشهادة الثانوية العامة لأنها لا تحتاج إلى تنسيق عالي من حيث نسبة إجمالي درجات الثانوية العامة.

رئيس جامعة القاهرة: نعمل بكل جدية لتطعيم أكبر عدد من الطلاب

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن السيد رئيس الجمهورية وجه بتطعيم طلاب الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد، ومنذ ذلك التوجيه ونحن نعمل بكل جدية لتطعيم أكبر عدد من الطلاب.

رابط نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021

رابط نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 يبحث عنه جميع طلاب الدور الثاني للثانوية العامة وأولياء امورهم ، استعدادا لتحديد مصيرهم في تنسيق الجامعات 2021 ، خاصة في ظل انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة الخاصة بهم .

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والحساب الرسمي الوحيد للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021.

بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر والحصول على جوائز دولية.. أبرز أنشطة معهد بحوث البترول المصري

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر أغسطس الماضي.

تناول التقرير عقد المعهد للعديد من الشراكات؛ لفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي، حيث وقع المعهد بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة الأزهر؛ بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمي بالمجالات البحثية، ومجالات دعم الابتكار، ونقل وتسويق التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والحاضنات التكنولوجية.

مد فتح باب التنسيق حتى انتهاء قبول كل الطلاب الناجحين بالدبلومة الأمريكية

تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمساعدة أبنائنا طلاب الدبلومة الأمريكية وبالأخص الحاصلين على شهادة ال ACT لضمان وجود بيانات نجاح متكاملة للطلاب عن طريق التواصل مع مؤسسة ال ACT بالولايات المتحدة.

زيادة الطلب على تخصص الهندسة الحيوية|جامعة المستقبل توفر أحدث الأجهزة التشخيصية

قامت جامعة المستقبل بزيادة الأجهزة التشخيصية والعلاجية في مجالات الرعاية الطبية والتي تؤدي إلى عمليات تشخيص أسرع وذات نتائج فعالة تساهم في الحفاظ على صحة المرضى، مما أدى إلى زيادة الطلب على تخصص الهندسة الحيوية الطبية، حيث يجمع التخصص بين العلوم الهندسية مثل الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإلكترونية وهندسة الحاسوب، والعلوم الطبية الحيوية والفيزيولوجية.، وذلك في إطار سعي جامعة المستقبل المستمر لمواكبة التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل وتطوير برامجها لتناسب وظائف المستقبل على المستوى المصري والإقليمي والعالمي، تحت رعاية الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

اقتران القمر بحامي المجموعة الشمسية وأكبرها

نشهد الآن ظاهرة فلكية جديدة وهى اقتران القمر مع كوكب المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية (حامي المجموعة الشمسية) في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة .

تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية العامة المطالبين بإعادة التصحيح اليدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تعليمات رسمية عاجلة لـ طلاب الثانوية العامة 2021 المتقدمين بـ ـإعادة فحص اوراقهم يدويا مرة أخرى ضمن تظلمات الثانوية العامة 2021 الدور الأول.

خبير تربوي: يجب زيادة مساهمة المجتمع المدني لرفع الوعى بأهمية رياض الأطفال

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من التعليمات المشددة للمديريات التعليمية، الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022، للعمل على تهيئة المناخ المناسب، للطلاب وللمعلمين، في مختلف المراحل التعليمية، في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وشددت الوزارة بضرورة حصول كل العاملين بالتعليم، وطلاب المرحلة الثانوية، والمعلمين، على لقاح كورونا.

بعد اجتيازهم برنامج إعداد القادة.. الطلاب المتطوعون يشاركون في تنظيم مؤتمر التحول الرقمي

⁦انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب والتأكيد على أن الاستثمار فى الشباب هو المشروع القومي الأهم، وإيمانا من الدكتور خالد عبد الغفار بدور الشباب المتميز فى تطوير الدولة، فقد استعانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدد من الطلاب المتميزين المتطوعين فى المشاركة فى تنظيم مؤتمر التحول الرقمي والذي تعقده الوزارة بفندق تيوليب الجلالة العين السخنة، وهؤلاء الشباب تم اختيارهم من الطلاب المتميزين الذين تمكنوا من اجتياز برنامج إعداد القادة بمعهد إعداد القادة بحلوان بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد.