متخليش حاجة توقفك.. لبنى ابنة الفيوم من محو الأمية إلى دكتوراه في الآثار|فيديو

قالت الدكتورة لبنى صالح الحاصلة على الدكتوراه في الآثار الإسلامية بعد رحلة مع التعليم بدأت من فصول محو الأمية، إنها تقيم في قرية تابعة لمحافظة الفيوم، مؤكدة أن البنات في بلدتنا التعليم لديهم أمر ثانوي وغير أساسي.

وأضافت لبنى صالح خلال مداخلة في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولى المصرية " ، أنها لم تلتحق بالمدرسة في صغرها، وظلت حتى سن 12 سنة لا تجيد القراءة ولا الكتابة، وبعد ذلك التحقت بفصول محو الأمية في القرية، وأقنعت والدي والتحقت بها، وكنت أحضر فيه لمدة ساعتين يوميا.

وأوضحت لبني صالح ، أنها حصلت بعد ذلك على شهادة محو الأمية، وبعدها التحقت بالإعدادية 3 سنوات منازل، وبعدها التحقت بالثانوية العامة، وحصلت على المركز الأول، وبعدها التحقت بكلية الآثار وانتهيت منها بتقدير جيد جدا، وبعدها بدأت رحلة الحصول على الدكتوراه .