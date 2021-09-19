عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قريبا .. كلوب هاوس يصدر ميزة Wave كطريقة جديدة لدعوة الأصدقاء

كلوب هاوس يصدر قريبا
كلوب هاوس يصدر قريبا ميزة Wave كطريقة جديدة لدعوة الأصدقاء

ذكرت تقارير أن تطبيق الدردشة الصوتية Clubhouse كلوب هاوس يعمل على تطوير ميزة جديدة للمستخدمين لدعوة الأصدقاء للدردشة عن طريق التلويح لهم للفت أنظارهم، حيث تسمى الميزة الجديدة ب "Wave" . 

وبحسب موقع The Verge فإن المسربة الشهيرة Jane Manchun Wong قالت إن كلوب هاوس بالفعل يخطط لدمج ميزة Wave كطريقة جديدة لدعوة جهات الاتصال لإجراء محادثة صوتية . 
 

بعد نجاحه الكبير.. كلوب هاوس يضيف ميزة استثنائية لمستخدميه

لإرسال رسائل نصية مباشرة.. كيفية استخدام ميزة كلوب هاوس الجديدة؟

وعند حصول ميزة Wave على إصدار واسع ، فسيقوم تطبيق كلوب هاوس في ملفات تعريف المستخدمين والذي يبدو مشابهًا لزر Wave والمشابه للموجود على تطبيق ماسنجر في فيسبوك، فإنه عند النقر عليه سيؤدى إلى السماح لأحد الأصدقاء بمعرفة أنك تريد الدردشة ، وسيفتح التطبيق غرفة لك إذا استجاب هذا الشخص. 

واشتهر تطبيق كلوب هاوس بشكل كبير في الآونة الاخيرة حيث روج له شخصيات مشهورة مثل رجل الأعمال إيلون ماسك واستخدمه المدير التنفيذى لفيسبوك مارك زوكربيرج لإجراء محادثات في غرف مفتوحة حيث يمكن للمستخدمين استضافة محادثات عامة مع المستمعين. 

وكان تطبيق كلوب هاوس قد طرح نسخته لهواتف أندرويد بعدما كان مقصورة فقط لهواتف آيفون، كما يتوفرعن طريق الدعوة فقط، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص الدردشة مع شخص ما دون قبول الدعوة.

تطبيق الدردشة الصوتية تطبيق كلوب هاوس ميزة Wave ميزات كلوب هاوس دعوة الأصدقاء

ترشيحاتنا

عبدالستار صبري : انتظر عرضا رسميا للتواجد في جهاز مورينيو بـ روما

أول رحلة فضاء لمدنيين بالكامل تعود إلى الأرض .. فيديو

نصيحة بسمة الملا لفتاة تعاني من اكتئاب بسبب السمنة:«ولا يهمك وروحي شغلك»

لفتة إنسانية من أحمد حجازي بعد نهاية مباراة النصر.. فيديو

حمادة صدقي: الجبلاية تدار بالسوشيال ميديا .. ولا يجوز إقالة البدري

دعاء السوق وفضله .. ماذا كان يقول النبي فيه؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

سبب الأزمة الأخيرة لـ أحمد سامي ورحيله عن سموحة

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

نادر شوقي: نجم الأهلي يرفض عروضا من 16 ناديا

محمد صلاح يطلب الدعم من جمهوره | شاهد

سبب انفجار مرفأ بيروت..تفاصيل جديدة بشأن ضبط أطنان نترات الأمونيوم في لبنان

شاهد|فاروق جعفر يحسم أمر ضم عبد الله السعيد للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

فيديو

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ