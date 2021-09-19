قريبا .. كلوب هاوس يصدر ميزة Wave كطريقة جديدة لدعوة الأصدقاء

ذكرت تقارير أن تطبيق الدردشة الصوتية Clubhouse كلوب هاوس يعمل على تطوير ميزة جديدة للمستخدمين لدعوة الأصدقاء للدردشة عن طريق التلويح لهم للفت أنظارهم، حيث تسمى الميزة الجديدة ب "Wave" .

وبحسب موقع The Verge فإن المسربة الشهيرة Jane Manchun Wong قالت إن كلوب هاوس بالفعل يخطط لدمج ميزة Wave كطريقة جديدة لدعوة جهات الاتصال لإجراء محادثة صوتية .



وعند حصول ميزة Wave على إصدار واسع ، فسيقوم تطبيق كلوب هاوس في ملفات تعريف المستخدمين والذي يبدو مشابهًا لزر Wave والمشابه للموجود على تطبيق ماسنجر في فيسبوك، فإنه عند النقر عليه سيؤدى إلى السماح لأحد الأصدقاء بمعرفة أنك تريد الدردشة ، وسيفتح التطبيق غرفة لك إذا استجاب هذا الشخص.

واشتهر تطبيق كلوب هاوس بشكل كبير في الآونة الاخيرة حيث روج له شخصيات مشهورة مثل رجل الأعمال إيلون ماسك واستخدمه المدير التنفيذى لفيسبوك مارك زوكربيرج لإجراء محادثات في غرف مفتوحة حيث يمكن للمستخدمين استضافة محادثات عامة مع المستمعين.

وكان تطبيق كلوب هاوس قد طرح نسخته لهواتف أندرويد بعدما كان مقصورة فقط لهواتف آيفون، كما يتوفرعن طريق الدعوة فقط، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص الدردشة مع شخص ما دون قبول الدعوة.