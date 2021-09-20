لهواتف آيفون.. 4 فوارق مهمة بين رسائل iMessage والرسائل القصيرة SMS

تمتلك شركة آبل اثنين من خدمات المراسلة على هواتفها الذكية آيفون، فإذا كنت أحد مستخدمي هواتف الآيفون فسوف تصلك الرسائل باللون الأخضر بينما ستصلك رسائل أخرى باللون الأزرق، أو ربما ستصلك رسائل باللونين الأخضر والأزرق.

تعرف خدمتا المراسلة من آبل، برسائل iMessage والرسائل العادية أو الرسائل القصيرة SMS، ومن خلال الأسطر القادمة ستتمكن من التمييز بينهما، حيث الاختلاف الملحوظ بينهما ليس فقط على مستوى الشكل، بل يتضمن اختلاف فى الميزات والإمكانات، حسبما ذكر موقع "Makeuseof".

4 فوارق مهمة بين خدمة رسائل iMessage والرسائل القصيرة SMS

1- خصوصية iMessage

تستطيع جميع الهواتف من بينها هواتف الآيفون إرسال الرسائل النصية العادية SMS أو خدمة الرسائل القصيرة، باستخدام شبكات الاتصال، لكن مع خدمة iMessage، فإنها تأتي مخصصة لمستخدمي الآيفون، حيث لا تقوم بإرسال الرسائل سوى من هواتف الآيفون، وكذلك لن يتم تسليمها سوى لمستلم يستخدم هاتف آيفون وقد قام بتفعيل ميزة iMessage.

2- استخدام شبكات الانترنت

يمكن لجميع الهواتف من بينها هواتف الآيفون إرسال الرسائل النصية العادية SMS، طالما يملك شريحة اتصال SIM، كما يمكن إرسال رسائل وسائط متعددة، مثل الصور أو الملفات أو الروابط، إلى أشخاص أخرين من خلال الشبكات الخلوية، رغم انها تتطلب رسوم أعلى من الرسائل العادية، فيما تستخدم خدمة iMessage الانترنت، سواء تشغيل البيانات أو الواي فاي لإرسال جميع أنواع الوسائط، من صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية، بالطبع يكون مجاني عند استخدام الانترنت، لكنه يفرض رسوماً عن استخدام البيانات.

3- عدد غير محدود من الأحرف

تتيح خدمة الرسائل القصيرة SMS، إرسال رسائل نصية يتراوح عددها ما بين 70 و 160 حرفاً، كما تسمح بعض الهواتف الذكية إرسال رسائل أطول وإمكانية تقسيمها إلى قطع قبل إرسالها، جدير بالذكر أن شركة المحمول ستقوم بفرض رسوم على كل قطعه تحتوي على 160 حرف، فيما تتيح خدمة iMessage عدد غير محدود من الأحرف للرسائل، وإن وجد فلن يكون أقل من 20 ألف حرف.

4- مستوى أمان أعلى

لا تمتلك الرسائل العادية ميزة التشفير، حيث يمكن عرض الرسائل من قبل شركات الاتصالات أو اعتراضها من قبل المتسللين، كما يمكن تسريب البيانات أو المعلومات العامة حول نص الرسالة، فيما يتم تشفير جميع الرسائل النصية أو الوسائط، عند استخدام خدمة رسائل iMessage المشفرة من طرف إلى آخر.