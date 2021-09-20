عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لهواتف آيفون.. 4 فوارق مهمة بين رسائل iMessage والرسائل القصيرة SMS

4 فوارق مهمة بين
4 فوارق مهمة بين رسائل iMessage والرسائل القصيرة SMS

تمتلك شركة آبل اثنين من خدمات المراسلة على هواتفها الذكية آيفون، فإذا كنت أحد مستخدمي هواتف الآيفون فسوف تصلك الرسائل باللون الأخضر بينما ستصلك رسائل أخرى باللون الأزرق، أو ربما ستصلك رسائل باللونين الأخضر والأزرق.

 

تعرف خدمتا المراسلة من آبل، برسائل iMessage والرسائل العادية أو الرسائل القصيرة SMS، ومن خلال الأسطر القادمة ستتمكن من التمييز بينهما، حيث الاختلاف الملحوظ بينهما ليس فقط على مستوى الشكل، بل يتضمن اختلاف فى الميزات والإمكانات، حسبما ذكر موقع "Makeuseof".

إذا كنت مريض ربو.. استخدم هذه التطبيقات على آيفون و أندرويد

بمواصفات خارقة.. سعر ومواصفات آيفون 13 برو ماكس في السعودية

4 فوارق مهمة بين خدمة رسائل iMessage والرسائل القصيرة SMS

 

1- خصوصية iMessage

تستطيع جميع الهواتف من بينها هواتف الآيفون إرسال الرسائل النصية العادية SMS أو خدمة الرسائل القصيرة، باستخدام شبكات الاتصال، لكن مع خدمة iMessage، فإنها تأتي مخصصة لمستخدمي الآيفون، حيث لا تقوم بإرسال الرسائل سوى من هواتف الآيفون، وكذلك لن يتم تسليمها سوى لمستلم يستخدم هاتف آيفون وقد قام بتفعيل ميزة iMessage.

 

2- استخدام شبكات الانترنت

يمكن لجميع الهواتف من بينها هواتف الآيفون إرسال الرسائل النصية العادية SMS، طالما يملك شريحة اتصال SIM،  كما يمكن إرسال رسائل وسائط متعددة، مثل الصور أو الملفات أو الروابط، إلى أشخاص أخرين من خلال الشبكات الخلوية، رغم انها تتطلب رسوم أعلى من الرسائل العادية، فيما تستخدم خدمة iMessage الانترنت، سواء تشغيل البيانات أو الواي فاي لإرسال جميع أنواع الوسائط، من صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية، بالطبع يكون مجاني عند استخدام الانترنت، لكنه يفرض رسوماً عن استخدام البيانات.

 

3- عدد غير محدود من الأحرف

تتيح خدمة الرسائل القصيرة SMS، إرسال رسائل نصية يتراوح عددها ما بين 70 و 160 حرفاً، كما تسمح بعض الهواتف الذكية إرسال رسائل أطول وإمكانية تقسيمها إلى قطع قبل إرسالها، جدير بالذكر أن شركة المحمول ستقوم بفرض رسوم على كل قطعه تحتوي على 160 حرف، فيما تتيح خدمة iMessage عدد غير محدود من الأحرف للرسائل، وإن وجد فلن يكون أقل من 20 ألف حرف.

 

4- مستوى أمان أعلى

لا تمتلك الرسائل العادية ميزة التشفير، حيث يمكن عرض الرسائل من قبل شركات الاتصالات أو اعتراضها من قبل المتسللين، كما يمكن تسريب البيانات أو المعلومات العامة حول نص الرسالة، فيما يتم تشفير جميع الرسائل النصية أو الوسائط، عند استخدام خدمة رسائل iMessage المشفرة من طرف إلى آخر.

رسائل iMessage رسائل SMS هواتف آيفون هواتف اندرويد خدمات المراسلة

ترشيحاتنا

لهواتف آيفون.. 4 فوارق مهمة بين رسائل iMessage والرسائل القصيرة SMS

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في مصر 20-9-2021

هل يجوز تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

لوسيد اير دريم الكهربائية .. هل تنافس تيسلا..صور

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 20-9-2021

كاميرا مراقبة ترصد لحظة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

ننفرد بإختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

فيديو

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ