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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلعت يوسف : الإسماعيلي يعانى من نقص اللاعبين.. وكيروش يحمل آمال المصريين

طلعت يوسف
طلعت يوسف

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاسماعيلي حاجته لـ 6 صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وأضاف طلعت يوسف خلال تصريحات تلفيزيونية : اخوض التدريبات الفترة الحالية بـ 17 لاعبا فقط منهم 3 لاعبين مصابين ومن الممكن أن يطول غيابهم عن الملاعب .

وعن منتخب مصر قال طلعت يوسف : كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مميز ويتملك خبرات كبيرة للغاية مع اندية أوروبا .

وأوضح طلعت يوسف : يحتاج كيروش الوقت للتأقلم مع منتخب مصر والوصول لأفضل أداء للفراعنه ولكن نجاحه يعتمد علي النتائج فقط .

وأشار طلعت يوسف خلال تصريحاته لحاجه كيروش لخوض مباريات ودية مع منتخب مصر قبل مواجهة ليبيا حتي لا يقع في خطأ حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر


واختتم طلعت يوسف : الجماهير المصرية وضعت أمالها علي كيروش لكن التدريبات القليلة في افريقيا ستكون نقطة مؤثرة والخبرات ستكون فارقة في هذه الحالة .

 

طلعت يوسف الاسماعيلي مصر منتخب مصر كيروش

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