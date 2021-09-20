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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك... اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، “في علم الأرقام  مواليد يوم 20 سبتمبر هم من مواليد  برج العذراء وهو من الأبراج التى تتسم بطيبة قلبهم وقدرتهم على فهم طبيعة المحيطين، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد 20 سبتمبر، وتقدم نصيحة فلكية لهم.

مواليد اليوم وفقا لعلم الأرقام 

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى 20سبتمبر فإن ذلك يعنى أن لديك طاقة كبيرة، ولديك حسا تجاريا واستعدادا للمغامرة.. أنت أيضا عاطفي وحساس، لكنك متقلب المزاج، وتميل للغموض والكتمان.
أنك  

نصيحة 

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود 20 سبتمبر أبرزها أن الفترة المقبلة مناسبة لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه. 

 

توقعات مواليد مولود 20 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى 

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة، وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض.

 إذا كنت متزوجا.. القمر المكتمل في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ وأن تصبر للغد

"يحمل لك عام ٢٠٢١ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.
 

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